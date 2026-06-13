De La Fuente: Estábamos muy preocupados por la lesión de Yamal... Y su ausencia es un duro golpe

Luis de la Fuente, seleccionador de España, habló sobre los últimos preparativos de La Roja para el Mundial 2026.

En una entrevista con el diario AS, Lavuente declaró: «¿Cuál es la situación de los lesionados Lamine Yamal, Víctor Muñoz y Nico González? Iremos paso a paso. Están mejorando día a día y el tratamiento que nos han dado sus clubes se ajusta a la realidad. Seguimos el plan y todos estarán listos para el amistoso contra Cabo Verde, aunque no necesariamente jugarán».

Y añadió: «La Copa América será diferente: muchos viajes, poco tiempo de recuperación, calor y cambios de altitud. Todo esto resultará más agotador que el propio partido; debemos cuidarlos mucho. El aspecto físico será decisivo en este Mundial».

Sobre Yamal admitió: «Estábamos muy preocupados; la lesión podía haberle mantenido de baja más allá de mes y medio».

Los plazos de recuperación se están cumpliendo de forma excepcional, tanto en las previsiones como en la calidad de la rehabilitación. No nos sorprende, pero estamos muy contentos: la recuperación va más rápido de lo previsto y Yamal mejora cada día, así que creemos que llegará en perfectas condiciones al primer partido».

Yamal sabe que llegó a la Eurocopa siendo un niño y ahora es una estrella; es muy maduro futbolísticamente y, gracias a su talento, muestra con naturalidad su potencial y sus aspiraciones. «Lo celebramos, pero sigo diciendo que tiene 18 años y hay que cuidarlo, protegerlo y acompañarlo, porque aún vivirá altibajos, y eso es normal».

Debemos mantener sus pies en el suelo; ahora disfruta, pero no podemos bajar la guardia. Es el momento de demostrar su valía y mostrar todo su potencial. Está mentalmente preparado y ya piensa en el Mundial».

Le preguntaron a Lafuente: «Ha habido decisiones complicadas en tu carrera... En tu libro dices que la exclusión de Ramos fue lo más difícil que has tenido que hacer en tu vida... ¿Cómo fue la conversación con Carvajal y Morata antes de la exclusión?». Y respondió: «Mira, en Las Rozas recibimos la visita de Álvaro Morata. Si hubierais visto la alegría que había en el vestuario cuando estuvimos con él... Recordamos lo que vivimos y lo que podemos vivir. Son dos personas muy unidas a este equipo y grandes líderes; dejaron un legado imborrable de profesionalidad».

Y concluyó: «Las ausencias que más duelen son por lesión, como la de Fermín López. Estaba en un momento magnífico, con confianza, y podría haber sido su Mundial, pero se cayó por una lesión... Todas las lesiones son dolorosas. Estas ausencias duelen».