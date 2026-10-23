De la Fuente elogia a Messi, pero se opone a que gane el Balón de Oro

Luis de la Fuente, seleccionador de España, elogió el legado excepcional que deja Lionel Messi en el mundo del fútbol y del deporte, subrayando que la estrella argentina encarna valores humanos y deportivos que trascienden los límites del rectángulo verde, coincidiendo con la obtención del Premio Princesa de Asturias de los Deportes del año 2026.

De la Fuente habló con los medios de comunicación en la ciudad española de Oviedo, donde el capitán de la selección de Argentina es homenajeado con el prestigioso galardón, expresando su orgullo por participar en un evento que describió como de relevancia mundial.

El seleccionador español afirmó, según recogió el diario "Sport": "Es un honor estar presente en este evento importante a nivel mundial. Oviedo es hoy el centro de atención, no solo en el deporte y el fútbol, sino también en otros ámbitos, y eso es motivo de orgullo para todos los españoles".

Y añadió, elogiando la trayectoria de Messi y su influencia: "Creo que el legado que deja Messi en la historia del deporte y del fútbol es excepcional. Es un ejemplo de muchos valores en los ámbitos humano y deportivo, y siempre es prestigioso que figuras de este calibre reciban homenajes de este tipo".

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¿Recibirá una estrella española un homenaje similar?

A De la Fuente se le planteó una pregunta sobre la posibilidad de que algún símbolo del fútbol español reciba el Premio Princesa de Asturias, al igual que Iker Casillas y Xavi Hernández, que lo obtuvieron en 2012.

El seleccionador español no descartó esta posibilidad, señalando que los responsables de la decisión tendrán en cuenta diversos datos, y que el fútbol español cuenta con grandes nombres que merecen reconocimiento.

Afirmó: "Los responsables de tomar este tipo de decisiones valorarán sin duda estos detalles. Hay grandes figuras en el fútbol español, como los nombres que has mencionado, además de otros grandes nombres también. Y si consideran que conceder el premio es algo apropiado, sería magnífico para el fútbol español".

Postura clara sobre la carrera por el Balón de Oro

Y cuando la conversación pasó al Balón de Oro, De la Fuente prefirió no revelar sus candidatos favoritos, pero expresó con claridad su alegría si el título va a parar a un jugador español, con Lamine Yamal entre los principales candidatos a ganar el galardón.

Pese a elogiar el legado de la estrella argentina, el seleccionador de España rechazó proponer a Messi para el Balón de Oro, y dijo: "No, no, no... Siempre estaré feliz cuando lo gane un jugador español".

Y al cierre de sus declaraciones, De la Fuente se mostró favorable a la posibilidad de que la actual generación de jugadores de España, coronada con los títulos de Europa y del Mundo, reciba grandes premios en el futuro en reconocimiento a sus logros.

Y añadió: "Será un honor para el fútbol español recibir premios importantes si los responsables consideran que es apropiado. Sería algo excepcional, y nos sentiríamos muy felices".