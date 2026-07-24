De la Fuente eleva el tono contra los jugadores de Argentina: lo ocurrido es inaceptable

Luis de la Fuente, seleccionador de España, endureció su tono hacia los jugadores de Argentina al describir como "inaceptables" los sucesos que siguieron a la final del Mundial 2026, en su primer comentario directo sobre los enfrentamientos que vivió el partido decisivo entre ambas selecciones.

España se coronó campeona del Mundial por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina por un gol a cero después de la prórroga, en el partido que albergó el estadio "MetLife" el pasado domingo, antes de que las celebraciones se convirtieran en escenas de caos y enfrentamientos entre varios jugadores de ambos equipos.

De la Fuente declaró, durante su aparición en la televisión española: "En ese momento no era consciente de lo que había ocurrido, porque estaba celebrando con los jugadores, pero lo que pasó tras el final del partido no se puede aceptar de ninguna manera".

Y añadió, según destacó la cadena francesa RMC : "Lo que vimos es intolerable e inaceptable. Jugadores de este nivel, dirigidos por un gran entrenador, seguramente también se sintieron mal al ver ese tipo de conductas. Son imágenes que no son propias del fútbol".

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El final del encuentro fue escenario de amplios enfrentamientos, el más destacado la implicación de Leandro Paredes en violentos roces con varios jugadores de España, además de que Nahuel Molina propinó un golpe a Rodri, mientras que Fabián Ayala, asistente del entrenador Lionel Scaloni, fue acusado de agredir a Dani Olmo durante el caos que siguió al pitido final.

El entrenador de "La Roja" elogió la reacción de sus jugadores, subrayando que gestionaron la situación con calma pese a las provocaciones, y dijo: "Quiero elogiar el comportamiento de nuestros jugadores ante este tipo de agresiones y provocaciones, ya que mantuvieron la calma y actuaron con deportividad hasta el final".

La Federación Internacional de Fútbol "FIFA" había abierto una investigación oficial sobre los sucesos que siguieron a la final, con el fin de determinar responsabilidades y tomar las decisiones oportunas contra los implicados.