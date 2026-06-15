De la Fuente: «El balón no quiso entrar en la portería de Cabo Verde»

Luis de la Fuente, seleccionador español, lamentó el inesperado 0-0 ante Cabo Verde este lunes en su debut en el Mundial 2026.

Tras el encuentro, afirmó: «Así es el fútbol: no hay rivales fáciles. Debemos seguir trabajando nuestro estilo, mejorar la finalización y ser más eficaces ante la portería».

Como recoge «Mundo Deportivo», añadió: «Sabíamos que debíamos ganar, creamos muchas ocasiones, pero nos faltó puntería».

“Son un equipo muy organizado y físico. Desde el principio vimos que se replegaban con diez jugadores delante del área, lo que dificulta crear espacios”.

En algunos momentos nos faltó precisión en el pase para desorientar al rival. Cuando el balón no quiere entrar, no entra».

Hubo disparos, ocasiones y ganas de sentenciar rápido, pero nos faltó ese toque técnico en el último pase.

Sobre la participación de Neco Williams y Lamine Yamal en la segunda parte, explicó: «El objetivo es darles tiempo suficiente para que vayan jugando poco a poco y puedan progresar. Ahora la atención se centra en el partido contra Arabia Saudí. Todos debemos seguir mejorando y progresando. Estamos seguros de que ambos están rindiendo bien, y estábamos convencidos de que era el momento adecuado».