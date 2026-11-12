Compartir Sigue a GOAL en Google

Luis de la Fuente, seleccionador de España, anunció la baja de tres jugadores de la lista de la Roja de cara al duelo ante la República Checa, esta tarde del jueves, en el marco de la quinta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Anuncios

Se trata del trío formado por Nico Williams, Aymeric Laporte y el portero Álvaro Vallés, que no participará en el esperado encuentro en la capital, Praga, según el diario "Mundo Deportivo".

La exclusión del trío se produjo antes del duelo en el que la selección española busca mantener sus resultados positivos en el torneo, después de que el cuerpo técnico prefiriera no contar con ellos en el partido, mientras que el portero Álvaro Vallés se había ausentado de los entrenamientos grupales ayer miércoles debido a una gripe.

La dupla formada por Williams y Laporte cuenta con una amplia experiencia internacional, y formó parte de la lista de la selección española que se coronó campeona del Mundial 2026, mientras que Vallés quedó fuera de los planes tras el problema de salud que sufrió.

En un contexto relacionado, el anuncio de los números de las camisetas de los jugadores despertó un interés especial, después de que una de las principales incógnitas tuviera que ver con la identidad del jugador que llevaría el dorsal número 10 en ausencia de Dani Olmo, la estrella del Barcelona, que solía aparecer con ese número con la selección española.

Anuncios Anuncios

Finalmente, De la Fuente optó por entregar la emblemática camiseta a Víctor Muñoz, jugador del Liverpool, para que tenga la oportunidad de vestir el número que estuvo asociado a Olmo durante sus participaciones internacionales, en un gesto que supone un impulso anímico para el jugador que busca afianzarse en las filas de la selección.

Related Topics

Próximos partidos CZE UEFA Nations League A 14:45 ESP Ver

En cuanto al recorrido de España en la Liga de Naciones de la UEFA, la selección de De la Fuente afronta el duelo ante la República Checa con una gran ventaja, después de haber logrado el pleno en sus cuatro primeros partidos, sumando 12 puntos con cuatro victorias consecutivas, lo que le permite liderar el grupo y asegurar la clasificación a los cuartos de final antes de disputar los dos últimos encuentros.

La selección española ofreció un alto nivel a lo largo de su recorrido, tras imponerse a Inglaterra, Croacia y la República Checa, antes de renovar su victoria sobre Croacia en la cuarta jornada, confirmando su capacidad de competir con fuerza y mantener su posición entre las principales selecciones europeas, aprovechando la sintonía entre sus integrantes y la experiencia adquirida bajo la dirección de De la Fuente.

Anuncios

A pesar de tener asegurada la clasificación, el duelo ante la República Checa reviste importancia para la selección española, que busca mantener el liderato del grupo y cerrar la fase de liga de la mejor manera posible, antes del último encuentro frente a Inglaterra el próximo domingo, que representa una prueba exigente para el equipo antes de pasar a las rondas eliminatorias.

De la Fuente espera que sus jugadores sigan ofreciendo el mismo nivel pese a las ausencias, aprovechando las alternativas disponibles dentro de la lista, sobre todo porque la selección española cuenta con un grupo destacado de elementos capaces de suplir a los ausentes, en un momento en el que Víctor Muñoz aspira a aprovechar la oportunidad de aparecer con la camiseta número 10 para demostrar sus cualidades y confirmar su merecimiento de tener un papel más relevante con el campeón del mundo.