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Muhammad Sharaf Eldeen
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De la Fuente deja fuera a cuatro jugadores de la lista de España para el duelo ante Inglaterra

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Luis de la Fuente, seleccionador de España, definió su lista final para enfrentarse a Inglaterra, partido previsto para esta tarde del domingo en el estadio Metropolitano de la capital, Madrid, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Así lo informó la cadena española después de que el seleccionador campeón del mundo recuperara a varios elementos fundamentales que se habían ausentado de la última victoria ante la República Checa (2-0), lo que le llevó a dejar fuera de la lista a 4 jugadores, además de Álex Grimaldo, que se vio obligado a abandonar la concentración por una gripe, según la red "COPE" española.

La lista de descartados incluyó a Jorge de Frutos, delantero del Rayo Vallecano; a Roberto Fernández, jugador del Espanyol; al defensa del Como, Jacobo Ramón; y al portero del Real Betis, Álvaro Valles, después de que el técnico español prefiriera apoyarse en los nombres con más experiencia de cara al esperado enfrentamiento con la selección inglesa.

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El regreso de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal vino a dar a De la Fuente opciones adicionales en la línea de ataque, después de que ambos jugadores se ausentaran del último enfrentamiento ante la República Checa.

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Yamal no viajó a Praga, mientras se recupera de una lesión en la rodilla, mientras que Oyarzabal se quedó en San Sebastián por el nacimiento de su segundo hijo.

El dúo se incorporó a la concentración de la selección en Madrid antes del enfrentamiento ante Inglaterra, quedando disponibles para participar en el partido.

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España también recuperó los servicios de Nico Williams y Aymeric Laporte, que se habían ausentado del partido ante la República Checa, lo que se reflejó en las elecciones del técnico en la lista final.

El regreso de Laporte a la línea defensiva provocó la salida de Jacobo Ramón, que era una de las caras nuevas en la lista de la selección durante el actual parón, mientras que Valles volvió a su posición como cuarto portero, quedando fuera de la lista destinada al partido, después de que ya hubiera sido descartado del enfrentamiento ante la República Checa.

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En cuanto a De Frutos y Roberto Fernández, no lograron mantener sus plazas tras el regreso de las opciones ofensivas principales.

La lista también vio cómo Yamal portaba el dorsal número 10, con el que apareció Víctor Muñoz durante el partido ante la República Checa, mientras que Oyarzabal recuperó el dorsal número 21.

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El enfrentamiento ante Inglaterra cobra una gran importancia en las cuentas del tercer grupo del primer nivel, ya que España entra en el partido como líder con 15 puntos, por delante por tres puntos de la selección inglesa, segunda clasificada, lo que convierte el duelo en decisivo en la lucha por la cima del grupo.

A la selección española le basta con el empate para asegurarse terminar la fase de grupos en primera posición, mientras que la selección inglesa necesita la victoria para igualar los puntos de su rival, entrando la diferencia de goles en los enfrentamientos directos y otras cuentas dentro de los criterios de desempate si ambas selecciones quedan igualadas.

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España había derrotado a la República Checa (2-0), en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, mientras que Inglaterra se impuso a Croacia (2-1) en el marco de la misma jornada.

El partido de ida entre Inglaterra y España, en el estadio de Wembley de la capital británica, Londres, terminó con una emocionante victoria de los visitantes (3-2) en un enfrentamiento que vivió altibajos.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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