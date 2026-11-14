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Luis de la Fuente, seleccionador del combinado español, habló sobre el duelo ante Inglaterra, este domingo, que determinará la identidad del líder del grupo, equipo que disputará el partido de vuelta en su propio terreno, cuando se celebren los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA el próximo mes de marzo.

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El diario Marca publicó las declaraciones del seleccionador de La Roja durante la rueda de prensa, en las que afirmó: «No vamos a entrar al partido buscando el empate. Hemos conseguido 12 victorias consecutivas y queremos que la próxima sea la número 13. No pensamos más que en ganar, y ya sabéis de sobra lo mucho que me gusta el número 13».

Y continuó: «La selección española ha creado ya una época especial. A día de hoy, somos la selección con más partidos sin perder a nivel del fútbol mundial. Pero no nos conformamos con lo logrado. Tenemos una obsesión permanente, que es que nuestro próximo partido sea para nosotros como si fuera el último. Todavía tenemos un margen enorme para mejorar».

Y señaló: «Todos los jugadores están en condiciones óptimas para participar hoy y entrenar mañana. El único jugador que no estará presente hoy es Alejandro Grimaldo, por un cuadro vírico, y no saldrá a entrenar».

Sobre la exclusión de 5 jugadores de la lista para el partido de mañana, comentó: «Es una cuestión de cálculos deportivos. Tenemos 28 jugadores en la lista, mientras que solo se permite convocar a 23. Todos lo entienden de antemano. Lo gestionamos como algo completamente normal. La parte más incómoda es comunicárselo esta noche. Pero lo asumen con normalidad y lo entienden con total respeto».

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Sobre la disponibilidad de Lamine Yamal, aclaró: «No me enfadé. Dije que lo que me molesta es que no se diga la verdad. No me gusta la mentira ni la falta de credibilidad y de verdad».

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Y recalcó: «Yamal está en un estado estupendo. Es un proceso que repetiremos de nuevo si hace falta. Se ha recuperado perfectamente. Ayer, tanto él como Mikel Oyarzabal tuvieron un recibimiento magnífico. ¿Qué puedo decir? Estoy muy contento de que las cosas hayan salido así, pero no hay nada más».

Y añadió: «Veremos si Yamal empieza el partido de titular (ríe), pero si sale de inicio significa que está listo para jugar. Está en un estado completamente óptimo».

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Y destacó: «Yamal se ha beneficiado mucho de no haber hecho dos viajes y de haberse alejado del frío. Está listo para jugar sin ningún problema en absoluto».

El seleccionador de La Roja aseguró: «Nosotros no podemos jugar de la manera que juega Inglaterra, e Inglaterra no puede jugar de la manera que jugamos en España. Es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo».

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Sobre la motivación de los rivales al enfrentarse a España, comentó: «Ganar al campeón del mundo es la mejor forma de asentar la idea de que eres capaz de convertirte en un gran equipo. Todos los rivales afrontan ahora los partidos contra nosotros con mayor motivación, con más ilusión, empuje y agresividad».

Y continuó: «¿Es Inglaterra el rival más difícil? Las diferencias son mínimas entre Francia, Inglaterra y Portugal. Cualquiera de ellas es capaz de ganarte. No hay diferencias entre las selecciones que encabezan la clasificación de la FIFA».

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En cuanto al entrenador Thomas Tuchel y la advertencia sobre la aplicación del protocolo contra el racismo, aclaró: «Le puedes decir a Tuchel que en España no hay racismo. No somos racistas, exactamente igual que ocurre en Inglaterra».

Y destacó: «¿Que Inglaterra no gana ningún título internacional desde hace 60 años? No debemos confundir el valor con el precio. Los jugadores españoles son muy baratos. Son los mejores jugadores del mundo y, aun así, pagas por ellos la mitad de lo que pagarías por fichar a otro jugador en Inglaterra. Cada parte actúa conforme a su mundo y su mercado, y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Cuando tienes grandes jugadores y no ganas títulos, empiezas a dudar de si vas por el buen camino».

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Y agregó: «¿Que Fermín López sigue sin poder marcar con España? Ojalá lo consiga, pero hay otros jugadores que tampoco han marcado. Es un jugador excepcional. Te da muchas soluciones en el juego, capacidad para llegar al área y profundidad ofensiva».