De la Fuente defiende la "arrogancia" de Yamal y comenta la crisis de Ceuta

Luis de la Fuente, seleccionador de España, aseguró que Lamine Yamal, estrella del Barcelona, posee todas las cualidades que le permiten ser un jugador de talla mundial durante muchos años.

De la Fuente añadió, en su entrevista con The Athletic: "Yamal aportó mucho a España en el Mundial 2026, incluso sin estar en la cima de su nivel y su brillantez".

Y prosiguió: "Yamal ahora sabe que, incluso si no está brillante, también puede ayudar al grupo, y eso representa ya un salto cualitativo en su proceso de evolución".

Recalcó: "Puedo deciros que la gente no conoce al verdadero Yamal. Es un jugador magnífico desde el punto de vista colectivo. Es un compañero trabajador, y una persona que hace la vida muy fácil a quienes le rodean".

Y señaló: "En cuanto a las personas que hablan de su ego, yo no entiendo el sentido negativo de la palabra ego. Todos tenemos ego. Y mientras pongas esa ambición al servicio del objetivo colectivo del equipo, tener ego se convierte en algo maravilloso".

De la Fuente podría encontrarse en una situación delicada, mientras España se prepara para disputar su primer partido en casa desde la conquista del Mundial, ante Croacia en la ciudad de Sevilla, en el sur del país, el próximo martes, dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA.

Es probable que la Real Federación Española de Fútbol organice algún tipo de muestra de apoyo a la ciudad de Ceuta durante ese partido, tras la crisis de entrada de inmigrantes marroquíes.

El seleccionador de España comentó: "El fútbol es una herramienta útil en la sociedad, pero cuando la política se mezcla con el fútbol, y el fútbol se mezcla con la política, algo va mal. Creo que cada uno de nosotros debe permanecer dentro de su propio ámbito".

Y continuó: "He estado en una posición que me permite conocer el significado de la integración y la convivencia en el fútbol. Y al mismo tiempo, no creo que sea justo que nosotros, como personas de fuera de la ciudad, vayamos a dar lecciones a una ciudad como Ceuta sobre estas cuestiones, teniendo en cuenta que sus habitantes han convivido históricamente junto a muchas culturas diferentes con toda naturalidad y tranquilidad. Eso no es justo. Son precisamente ellos quienes deberían darnos una lección en este asunto".