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De la Fuente, con gran confianza: Francia se enfrentó a la mejor selección del mundo

Francia vs España
Francia
España
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L. de la Fuente
Francia
España
EE. UU.

El seleccionador español rebosa alegría tras alcanzar la final del Mundial.

Luis de la Fuente, seleccionador español, calificó a su equipo de «excepcional» tras avanzar a la final del Mundial 2026 y recordó que aún queda un paso.

La selección española dominó y venció 2-0 a Francia el martes en Dallas.

La final se jugará el domingo contra el ganador de Inglaterra o Argentina.

De la Fuente declaró tras el partido: «Es difícil describir esta sensación, pero entiendo que se parece a la felicidad. Me gustaría decir que este equipo es excepcional, y queremos seguir avanzando y dar lo mejor de nosotros mismos; aún nos queda un paso más por dar».

Añadió, según informó la cadena francesa «Foot Mercato»: «Es una gran responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un gran honor, del que solo disfrutan unos pocos, y debemos saborear cada momento».

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Y añadió: «Hace cuatro años empezamos con una idea clara que nos ha traído hasta aquí, por eso estamos felices».

Sobre la victoria ante la favorita Francia, añadió: «Ya lo dijimos en el vestuario: nos enfrentaremos a una de las mejores selecciones del mundo, pero ellos se enfrentarán a la mejor. Estos jugadores se lo merecen; combinan compromiso y talento, y han hecho que lo difícil parezca fácil. Siento un orgullo y una alegría inmensos».

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