De La Fuente: «Bélgica es nuestra prueba más difícil... ¡y Messi nunca se cansa!»

Luis de la Fuente, seleccionador español, advierte que el duelo de cuartos contra Bélgica será el más duro hasta ahora y elogia el nivel de Messi con Argentina.

España se mide a Bélgica esta tarde; el ganador jugará contra Francia en semifinales.

En la víspera del encuentro, afirmó: «Bélgica es un equipo con mucha experiencia, con jugadores acostumbrados a competir y ganar en los mejores clubes de Europa, así que será el partido más difícil hasta ahora».

Sobre una posible semifinal contra Francia, dijo haber visto su victoria sobre Marruecos y subrayó: «Francia fue el mejor equipo, pero ahora solo pensamos en Bélgica».

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El técnico destacó la potencia ofensiva de España, elogió a Lamine Yamal y a Mikel Oyarzabal, y subrayó que el éxito del equipo se basa en el trabajo colectivo, no en una sola estrella.

De la Fuente defendió a Lamine Yamal: «Tiene un talento extraordinario y cuajó un partido excepcional contra Portugal, aunque no marcara. Y, a pesar de todo lo que ha demostrado hasta ahora, lo que está por venir de él será aún más emocionante».

Elogios especiales para Messi

Al ser preguntado por el brillante rendimiento de Lionel Messi en el torneo, De la Fuente no ocultó su admiración por el capitán de Argentina y afirmó: «Messi parece tener 19 o 23 años. Está rindiendo a un nivel verdaderamente excepcional».

Y añadió: «A su madurez y experiencia se suma su compromiso: nunca se cansa, no se conforma y siempre quiere más».

Para el técnico, Messi es un ejemplo para sus compañeros y las nuevas generaciones: «Lo que ofrece merece todo el reconocimiento, porque demuestra que el jugador que trabaja sin descanso está más cerca de sus objetivos».

Y concluyó: «Messi siempre ha sido un maestro en este aspecto a lo largo de toda su carrera, y lo más impresionante es que, incluso hoy, a pesar de todo lo que ha logrado y ganado, sigue demostrándolo sobre el terreno de juego».