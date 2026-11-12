De la Fuente anuncia el regreso de Yamal de cara al duelo ante Inglaterra: ¡podría haber jugado frente a Chequia!

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Luis de la Fuente respiró por fin aliviado. Después de una semana de informes médicos, dudas y polémica, el seleccionador español confirmó que Lamine Yamal está listo para enfrentarse a Inglaterra, y que la estrella del Barcelona estará presente en el decisivo partido que determinará al líder del grupo.

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De la Fuente explicó, durante unas declaraciones a la prensa tras la victoria por 2-0 ante la República Checa recogidas por "Sport", que Yamal se encuentra mucho mejor y se incorporará a sus compañeros mañana, al igual que Mikel Oyarzabal, que también se siente mejor y se unirá al equipo.

Sobre el partido, dijo: "Como esperábamos, nos enfrentamos a un equipo ofensivo que aprovechó su superioridad física y su habilidad en el juego a balón parado, lo que generó presión sobre nuestra defensa. Desperdiciamos ocasiones que normalmente no fallamos, aprovecharon nuestros puntos débiles cerca de su área para lanzar contraataques. Si hubiéramos aprovechado algunas de nuestras ocasiones, las cosas habrían estado más tranquilas. No nos relajamos hasta que el marcador fue de 2-0".

En cuanto al estado físico, el técnico español afirmó: "Tenemos buenas noticias. Lamine Yamal está en un estado excelente y tiene muchas ganas de incorporarse a la concentración mañana. Mikel también; uno llegará al mediodía y el otro un poco después, pero ambos estarán con nosotros mañana".

Respecto al enfrentamiento ante Inglaterra, De la Fuente explicó: "Dado el nivel de ambos equipos, esperábamos que el partido fuera como una final del Mundial o de la Eurocopa. Cualquiera de los dos equipos puede ganar, es una oportunidad para ver a dos de los mejores equipos del mundo. Queremos mantener este impulso y esta racha de victorias".

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Lamine y Oyarzabal se entrenarán con el resto del equipo a las siete de la tarde en Las Rozas, siendo los dos jugadores que faltaban en el equipo que ganó en Praga por 2-0 con goles de Álex Baena de penalti y de Marc Pubill en el último minuto del tiempo añadido, con lo que el equipo cosechó el pleno de 15 puntos de 15.

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De la Fuente, que siguió el estado del extremo durante toda la semana, añadió: "Lamine está contento de volver al equipo".

Su retraso generó cierta polémica, pero el técnico se apresuró a calmar la situación diciendo: "Lamine no goza de ningún privilegio especial". El jugador del Barcelona disputará dos sesiones de entrenamiento antes del partido, y De la Fuente ya indicó que será titular.

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Lamine se quedó en Barcelona debido a una leve inflamación en su rodilla derecha, ya que la resonancia magnética mostró la presencia de inflamación y una acumulación de líquido en la articulación, y el cuerpo médico decidió que era mejor tratarla allí en lugar de que viajara a Praga.

De la Fuente reconoció que habría podido jugar ante la República Checa, pero el riesgo no valía la pena con la cercanía del partido del domingo.

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En cuanto a Oyarzabal, su situación no tiene relación con lo deportivo, pues el técnico explicó: "Mikel Oyarzabal se retrasó porque ha sido padre, y se había perdido el partido de Praga por una gripe".

Y ahora, todas las miradas se dirigen al domingo en Madrid, donde España e Inglaterra se verán las caras en un partido que será como una final anticipada, y que revelará si España es capaz de mantener su racha de victorias con la presencia de su gran estrella.