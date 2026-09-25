Luis de la Fuente, seleccionador de España, cerró el paso a cualquier comentario sobre la relajación o la saturación entre los campeones del mundo, al afirmar con un tono muy claro, antes del esperado duelo frente a Inglaterra en el estadio de Wembley, que su equipo está sediento de seguir escribiendo historia.

Estas contundentes declaraciones llegan en un momento en el que la selección española vive una euforia sin precedentes tras combinar los títulos de la Eurocopa y el Mundial, en medio de un aluvión de elogios que muchos consideran un arma de doble filo capaz de empujar al equipo hacia el exceso de confianza. Son temores que De la Fuente estimó que el duelo ante Inglaterra será el antídoto perfecto para superar.

Un mensaje contundente: lo mejor está por llegar

El técnico español no dejó lugar a ninguna duda cuando se le preguntó por el riesgo de la complacencia, respondiendo con firmeza: "No nos vamos a relajar, desde luego. No estamos satisfechos, estamos muy motivados y queremos seguir escribiendo historia. Inglaterra ocupa el tercer puesto en la clasificación, y todo es posible, pero no será por descuido. Lo garantizo. Lo mejor está por llegar".

El riojano subrayó que el ánimo de sus jugadores sigue en lo más alto, afirmando: "Todavía tenemos margen de mejora, no hay lugar para la relajación, tenemos nuevos objetivos, queremos seguir progresando".









Elogios al rival y una justificación anticipada

Uno de los argumentos más destacados de De la Fuente para no temer que a su equipo le falte ambición es la propia fortaleza del rival, ya que dijo: "Inglaterra es un gran equipo, ha llegado a las semifinales de un Mundial y a la final de la Eurocopa dos veces. Daremos lo mejor de nosotros en este importante partido contra un rival muy correoso".

El técnico aseguró que, si se produjera la derrota en Wembley, no sería por falta de motivación: "En el fútbol, aunque seas el mejor, puedes perder. Vivimos un momento de confianza y seguridad. Ante Inglaterra todo es posible; ocupan el tercer puesto en la clasificación de la FIFA, una gran potencia futbolística".









Reconocimiento del impacto del Mundial

De la Fuente no fue diplomático cuando se le preguntó por el nuevo sistema que obliga a disputar cuatro partidos en un único parón, atacándolo con franqueza: "El nuevo sistema no se entiende, jugar cuatro partidos en diez días, no es lo más adecuado".

Tampoco negó que ganar el Mundial le cambiara la vida por completo, aclarando: "Tras ganar la Eurocopa, el reconocimiento popular fue importante, pero el Mundial está en otro nivel totalmente distinto. Ahora soy más conocido en todos los países, y eso es maravilloso; cuando la gente nos ve, se acerca a nosotros para agradecernos lo que les hemos dado, y eso me hace más feliz".

Cerró sus palabras con un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la selección en la posición de lateral derecho y en el resto de puestos: "Mirando al futuro, lo que vendrá después de nosotros nos da mucha confianza, serán jugadores de un nivel altísimo".











