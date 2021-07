De la decepción a la euforia en tres años: Mancini recupera a una Italia campeona

Del desastre de Ventura a la obra maestra de Mancini: el seleccionador devolvió la dignidad y el brillo a Italia con una sensacional Eurocopa.

El 14 de mayo de 2018 cambió la historia reciente del fútbol de Italia. No es una fecha cualquiera, sino la del nombramiento de Roberto Mancini para dirigir a la selección italiana. Era entonces un equipo sin alma y que no se clasificó para el Mundial de Rusia 2018. Tres años después son campeones de Europa en la Eurocopa 2021. Un viaje emocionante e impredecible, construido por las habilidades de un ganador.

Personalidad y coraje. Estos son dos ingredientes que han distinguido el peso específico del técnico de Jesi. Desde el principio ha sabido dar una identidad bien definida a un equipo mortificado por la gestión anterior. Espacio para un 4-3-3, espacio para la imaginación y el deseo constante de dominar el juego.

Italia-Arabia Saudita, 28 de mayo de 2018, fue el primer partido amistoso de Mancini al frente del equipo: en el once estaban Donnarumma, Bonucci, Jorginho e Insigne. ¿Moraleja de la historia? 2-1 para los azzurri, gracias a los goles de Belotti y Balotelli. Super Mario volvió a perderse en el camino pero otros estaban llamados a ser os protagonistas de la historia.

Los más importante es el grupo. Nunca pienses en el "yo", proyecta siempre la concentración en el "nosotros". Mancini, con toda su experiencia, con sencillez y firmeza ha transformado una selección nacional en un club. Sí, es correcto. A pesar de muchas dificultades, acrecentafas por la pandemia, el técnico italiano lo manejó con increíble sencillez.

Había también una pizca de imprudencia, la misma que llevó por ejemplo a Mancini a hacer debutar a Zaniolo, a pesar de un currículum de cero partido en la Serie A y solo siete en la B. Y justamente un ejemplo perfecto del carácter de esta Italia, atrevida y fresca, llamada a llevarse otras alegrías con el tiempo.

Por supuesto, y no podía ser de otra manera, no faltaron los momentos de dificultad. Basta pensar en el susto que provocó la actuación ante Austria, así como los penaltis contra España o la mismísima final, ganada ante la excelente Inglaterra, pero no tan buena como para negarles la gran alegría.

Mancini ha mimado a un país. Y lo hizo eligiendo a los hombres adecuados: dentro y fuera del campo. Y un ganador, por otro lado, también se deja ver en cómo cuida los pequeños detalles. Por lo tanto, es comprensible por qué el amigo de toda su vida, Gianluca Vialli, representó mucho más que un delegado y se convirtió en punto de referencia para todo el equipo.

El resto es historia. El último campeonato de Europa ganado por Italia se remontaba a 1968 y se han convertido en campeones en 2021 de una manera inesperada, atractiva y conmovedora. Y por esto, para siempre, el pueblo italiano solo podrá dedicar una palabra a Mancini: gracias.