El final de la etapa de Hossam Hassan con la selección de Egipto no fue una sorpresa, sino que llegó tras una serie de crisis y disputas que rodearon al entrenador y a su hermano Ibrahim Hassan, director de la selección, y que se extendieron desde la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos hasta el Mundial 2026, pasando por las tensiones con algunas estrellas del equipo y la crisis personal que llegó hasta el Consejo Superior de Regulación de los Medios en Egipto.

La serie de crisis de los gemelos comenzó durante la Copa Africana de Naciones, cuando Hossam Hassan criticó el calendario de partidos, al considerar que la selección no había dispuesto de un período de descanso suficiente y que el viaje de Agadir a Tánger había afectado a la preparación de los jugadores, señalando que Senegal había contado con un día extra de descanso antes del encuentro de semifinales.

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Por su parte, Ibrahim Hassan intensificó sus críticas, hablando de lo inadecuado del lugar de alojamiento de la selección egipcia en Tánger, al que describió como más próximo a una «pensión» que a un hotel apropiado para un torneo de la magnitud de la Copa de Naciones. También protestó por verse Egipto obligado a viajar a Casablanca para disputar el partido por el tercer puesto ante Nigeria.

Hossam Hassan también protagonizó un rifirrafe verbal con periodistas marroquíes, a raíz de sus preguntas sobre su rendimiento y sus declaraciones acerca de la organización, y consideró que una de las preguntas no era educada ni respetuosa.

La crisis con la policía en el Mundial

Las crisis se trasladaron a Estados Unidos durante el Mundial 2026, después de que se difundiera un vídeo que mostraba a Ibrahim Hassan en una acalorada discusión con un agente de la policía de Dallas, dentro del hotel de concentración de la selección.

El incidente derivó en un enfrentamiento a manos entre Hassan y el policía, a causa de una disputa sobre el intento de una persona de acceder a uno de los jugadores para tomarle una foto, antes de que la policía anunciara el fin del problema. Hossam Hassan dijo posteriormente que el asunto había quedado zanjado y que la selección había aceptado las disculpas de la policía.

El choque con la FIFA

Tras la eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial, después de perder 3-2, Hossam Hassan lanzó un ataque contra el arbitraje, protestando por la anulación de un gol de Mostafa Zeko y por no haberse señalado un penalti en los últimos minutos.

El director técnico llegó a poner en duda la honestidad de las decisiones, hablando del deseo de la FIFA de que Argentina y Lionel Messi continuaran en el torneo.

Salah y El Shenawy

El pasado mes de septiembre, la sustitución de Mohamed Salah durante el enfrentamiento ante Angola, en la clasificación para la Copa Africana de Naciones, suscitó polémica sobre su relación con Hossam Hassan, especialmente con la ausencia del capitán de la selección en el siguiente partido.

El director técnico también entró en una disputa pública con el Al Ahly, después de describir a su portero Mohamed El Shenawy como un jugador que estaba «acabado» en una etapa anterior de su carrera, lo que llevó al club a emitir un comunicado oficial en el que protestaba por las declaraciones del entrenador, considerando que representaban un agravio hacia el guardameta.

Los problemas personales y la intervención mediática

Los últimos meses también fueron testigos de crisis personales relacionadas con las dos esposas de Hossam Hassan, cuyos detalles pasaron a los medios de comunicación, lo que llevó al Consejo Superior de Regulación de los Medios a intervenir.

El pasado mes de septiembre, el Consejo exigió a la Federación Egipcia que abordara las repercusiones de la crisis, y adoptó además medidas para impedir la publicación de los detalles de las disputas familiares, antes de emitir el 4 de noviembre en curso una resolución por la que prohibía al propio Hossam Hassan aparecer en los medios.

Pese a la renovación del contrato de Hossam Hassan hasta el año 2030 en septiembre, la Federación Egipcia anunció este sábado el fin de su cometido y el de su cuerpo técnico auxiliar, y el nombramiento de Ali Maher como director técnico de la selección.

La Federación señaló que la decisión «llegó tras una revisión de los acontecimientos y las circunstancias que se vivieron en el último período, que afectaron negativamente a la imagen positiva de la selección y a su estabilidad».