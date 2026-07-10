De la cercanía a la ruptura... Casillas vuelve a hablar de Mourinho tras años de silencio

El español Iker Casillas, de 45 años, ha revelado detalles desconocidos de su carrera llena de títulos en una entrevista con el diario francés «L'Équipe». Habló de momentos clave de su victoria en el Mundial 2010 y de su tensa relación con el entrenador portugués José Mourinho.

El portero del Real Madrid recordó la final del Mundial 2010 contra Holanda, cuando salvó a su selección con una parada espectacular ante Arjen Robben en una jugada decisiva, y afirmó: «Esperé todo lo que pude hasta que sentí que podía regatearme, e intenté adelantarme un poco porque conocía su enorme velocidad… Quizá vio que Juan Capdevila y Carles Puyol volvían y perdió un poco la concentración; normalmente, en diez situaciones similares, marca nueve goles».

También admitió que, tras la Euro 2008, la tensión entre Madrid y Barcelona afectó al vestuario de la selección, pero una llamada con Xavi ayudó a superarla. «Ese mal ambiente se extendió a la selección y se notaba en los entrenamientos, las comidas e incluso en los aviones», aunque una llamada con Xavi Hernández mejoró las cosas y allanó el camino hacia la Euro 2012.

Sobre su relación con Mourinho en el Real Madrid, admitió: «Fue un matrimonio que acabó mal». Recuerda que el primer año fue bueno, pero luego se deterioró hasta su exclusión del once. Hoy, sin embargo, se llevan bien: «Si nos encontramos, nos saludamos y podemos sentarnos a charlar sin problemas».

Además, admitió que, tras retirarse, barajó presentarse a la presidencia de la RFEF en 2020, pero renunció al ver la lucha por el cargo. «Me di cuenta de que es un cargo muy codiciado y de que la gente es capaz de hacer cualquier cosa por él… No me gustó el ambiente».