De la cárcel al Camp Nou: el Barcelona pone su importante expediente en manos del exministro del Interior

En un movimiento inesperado que ha generado una gran polémica en Cataluña y fuera de ella, el FC Barcelona ha reforzado su departamento de gobierno corporativo con el fichaje de un peso pesado de la política: Joaquim Forn, exconsejero de Interior del Gobierno de Cataluña, como nuevo responsable del gobierno institucional del club.

Según informó el programa "La Porteria" del canal Betevé, y confirmó el diario "Mundo Deportivo", Forn asumirá el cargo de responsable del departamento de gobierno corporativo del club catalán.

Un nombramiento con un único objetivo: recuperar la disciplina

El nombramiento de Joaquim Forn, aprobado el pasado lunes, busca reforzar el modelo de gobernanza del club. Además, trabajará para garantizar que el proceso de toma de decisiones se ajuste a los objetivos aprobados por la junta directiva.

De este modo, el Barcelona entra en una nueva etapa en la gestión de su institución, donde se apoyará en una larga experiencia política y jurídica, en un intento de ordenar las decisiones dentro de uno de los clubes más grandes del mundo.

Próximos partidos ATM Primera División 15:00 BAR

¿Quién es Joaquim Forn?

Joaquim Forn, licenciado en Derecho y con una larga trayectoria política en el Ayuntamiento de Barcelona, fue nombrado consejero de Interior del Gobierno de Cataluña en julio de 2017.

Sin embargo, su carrera política dio un vuelco pocos meses después. Se vio obligado a dimitir en octubre de ese mismo año tras ser procesado por su participación en la convocatoria del referéndum de independencia del 1 de octubre.

Forn fue posteriormente encarcelado en la prisión de Estremera junto a otros ocho consejeros, y en 2019 fue condenado a diez años y seis meses de cárcel. Tras una larga batalla jurídica, Forn obtuvo el indulto en 2021 y fue puesto en libertad.

Durante los últimos años, Joaquim Forn ha formado parte de los servicios jurídicos del grupo Mediapro, y ahora aportará su experiencia, su visión estratégica y su liderazgo institucional para reforzar el ámbito del gobierno corporativo del Fútbol Club Barcelona.