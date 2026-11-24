El Tribunal de Arbitraje Deportivo aceptó este martes el recurso de la Federación Senegalesa y anuló la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que había dado a Senegal por perdedor de la final del torneo. Así, restableció la resolución del Comité Disciplinario y confirmó la victoria de Senegal en el partido por 1-0.
Sin embargo, la resolución no puso fin a todos los capítulos de la crisis, después de que el abogado Patrick Kabou, uno de los letrados de la Federación Senegalesa, anunciara la adopción de medidas legales por unas declaraciones y acusaciones dirigidas contra el presidente de la federación.
Acusaciones contra el presidente de la Federación Senegalesa
Kabou afirmó en sus redes sociales, según recogió el portal senegalés «SeneNews», que su cliente había sido objeto de lo que calificó de «declaraciones difamatorias», a raíz de las informaciones sobre una supuesta llamada telefónica entre Abdoulaye Fall y uno de los jueces encargados de examinar el caso de la final de la Copa Africana de Naciones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
«Coincidiendo con esta gran victoria judicial, algunos han emitido y difundido declaraciones difamatorias sobre una llamada telefónica que no es real entre nuestro cliente, el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, y uno de los árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo», declaró el abogado.
Añadió que su despacho ha recibido el mandato de tomar las medidas necesarias para «ayudar» a quienes hicieron esas declaraciones a presentar sus pruebas ante las autoridades judiciales competentes.
Related Topics
Varios medios publicaron el martes informaciones sobre una supuesta llamada telefónica entre Abdoulaye Fall y Ulrich Haas, uno de los miembros del tribunal arbitral de tres integrantes que examinó el litigio entre Senegal y Marruecos.
Además, el periodista deportivo Romain Molina aseguró que «efectivamente, el domingo tuvo lugar una conversación de varios minutos entre Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, y Ulrich Haas, uno de los tres árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo».
Según fuentes de Radio Mars, Marruecos no tiene intención de pasar por alto lo que describe como una «situación muy preocupante» en este asunto y está decidido a defender todos sus derechos legales hasta el último momento.
La Federación Senegalesa lo niega y Marruecos mueve ficha
Por su parte, la Federación Senegalesa de Fútbol negó tajantemente que se hubiera producido dicha llamada, mientras que la parte marroquí acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para denunciar lo que calificó de «incidente», reservándose el derecho a emprender acciones legales.
En su comunicado oficial, la parte marroquí expresó sus dudas y su enorme extrañeza ante este contacto. Subrayó que se reserva plenamente el derecho a recurrir a las vías de impugnación legales disponibles y que no aceptará ninguna actuación que pueda afectar a la integridad del procedimiento o sembrar dudas sobre la imparcialidad de la decisión.
Tras la publicación de la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, la Real Federación Marroquí de Fútbol anunció también su intención de recurrir la decisión y se declaró dispuesta a tomar «todas las medidas legales necesarias».