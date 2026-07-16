De la bañera a la final del Mundial... La icónica foto de Messi y Yamal vuelve a ser noticia

Esta noche, en el estadio MetLife de Nueva York, España y Argentina disputan la final del Mundial 2026. El duelo histórico enfrentará por primera vez a Lionel Messi y a Lamine Yamal.

El encuentro enfrenta a un jugador considerado uno de los más grandes de la historia con una promesa que muchos ven como su sucesor, pese a sus 19 años de diferencia. pero comparten orígenes en La Masía y el dorsal 10 en el Barça.

Aunque nunca se han enfrentado en partido oficial, se vieron por primera vez pocos meses después del nacimiento del español, sin imaginar que esa imagen se volvería histórica.

Ahora se difunde de nuevo una foto de 2007 en la que aparecen juntos Messi y el pequeño Yamal.

Antes de la Eurocopa 2024, el padre de Lamine Yamal volvió a compartir una imagen poco conocida en la que Lionel Messi, entonces de 20 años, ayuda a bañar al niño, que tenía apenas cinco meses tras nacer el 13 de julio de 2007.

La foto, tomada por el fotógrafo español Juan Monfort en diciembre de 2007, Formó parte de un calendario benéfico de 2008 organizado por la Fundación Barcelona junto al periódico «Sport», en el que varios jugadores posaron con niños para recaudar fondos para UNICEF y otras ONG catalanas.

El pequeño Lamine, acompañado de su madre, Sheila Ibáñez, posó sin que nadie imaginara que años después sería una de las mayores promesas del fútbol mundial, al igual que el joven Messi se convertiría en leyenda.

El fotógrafo descubrió la identidad del niño 17 años después

El fotógrafo Juan Monfort declaró en 2024 a «The Athletic» que no supo quién era el niño hasta años después, cuando descubrió que el bebé era Lamine Yamal.

Monfort afirmó: «Es increíble. En aquel momento, nadie podía imaginar que ese niño llegaría a ser un futbolista de tal calibre. Tampoco nadie sabía que Messi se convertiría en la leyenda que conocemos hoy. Estamos hablando del año 2007, cuando aún estaba dando sus primeros pasos en el Barcelona».

El fotógrafo añadió: «El destino juega un papel importante en este tipo de cosas; que ocurriera algo así era casi como ganar la lotería».

Hacer la foto no fue fácil: «Me esforcé mucho para que saliera bien. Messi era muy tímido entonces y, de pronto, se encontró con un bebé en brazos dentro de una palangana con agua. Al principio no hubo mucha interacción; fue un momento difícil, pero poco a poco las cosas mejoraron y al final obtuvimos una foto preciosa».

La madre de Lamine Yamal ayudó a lograr la imagen, y años después un compañero del periódico «Sport» le preguntó por la foto, revelando así la identidad del niño.

Monfort recuerda: «Me preguntó si era mi foto y le dije que sí. Me la reenvió, pregunté quién era el niño y se echó a reír: “Lamin, Lamin”».

Y añadió sonriendo: «Es, sin duda, la foto más famosa que he tomado. Que todo esto sucediera era como ganar la lotería; una oportunidad de entre un millón».

Yamal: Messi es el mejor jugador de la historia

Aunque Yamal era muy pequeño y no recuerda ese momento, creció admirando a Lionel Messi, una de sus mayores fuentes de inspiración.

En una entrevista con «Mundo Deportivo» declaró: «Messi es el mejor futbolista y deportista de la historia. No es solo un referente; todos lo respetan por sus logros y ejemplo, y espero seguir sus pasos».

Diecinueve años después de esa foto en Barcelona, Messi y Yamal están listos para compartir campo en la final del Mundial.

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