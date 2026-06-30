De la arrogancia desmesurada a los elogios en directo... La leyenda de Holanda se rinde ante Marruecos





El exfutbolista holandés Rafael van der Vaart vivió un momento embarazoso tras la eliminación de su selección en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 ante Marruecos.

Marruecos avanzó a octavos tras ganar 3-2 en penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el estadio de Monterrey.

Antes del encuentro, el exjugador holandés declaró: «No es broma, pero todos los marroquíes que no estén a la altura de la selección holandesa jugarán a favor de Marruecos».

Y añadió: «Si Holanda quiere ganar el torneo, no hay por qué preocuparse por Marruecos».

Sus palabras, según Foot Mercato, generaron gran revuelo y quizá incluso mala suerte para la “Oranje”.

Tras el partido, Rafael elogió a los Leones del Atlas en el canal NOS.

Reconoció: «Sinceramente, Marruecos se mereció pasar de ronda. Fueron el mejor equipo desde el primer minuto. Estoy muy decepcionado; ha sido un mal partido para la selección nacional».

Y concluyó: «Es cierto que te pusiste por delante en el marcador, pero después solo dependías de la suerte para pasar de ronda. Marruecos fue el mejor».