José Mourinho, director técnico del Real Madrid, compareció ante los medios de comunicación en Valdebebas y lanzó durante su rueda de prensa una serie de mensajes velados que parecían dirigidos a más de un destinatario, sin nombrar directamente a nadie, empezando por Diego Simeone, pasando por el Atlético de Madrid, el Barcelona, los árbitros y los medios de comunicación.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Mourinho comenzó sus polémicas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre sus anteriores palabras acerca de que necesitaba 3 meses para ver al Real Madrid como él quiere, antes de lanzar una frase que pareció una crítica velada a Simeone, quien dirige al Atlético de Madrid desde hace más de una década.

Mourinho afirmó: "Si he dado a entender que hablaba de 3 meses, la respuesta es no. ¿Voy a pedir 10 meses y otros diez años?", en una alusión que pareció clara a la larga etapa de Simeone al frente del Atlético de Madrid, sin mencionar al técnico argentino por su nombre.

Los mensajes de Mourinho no se detuvieron ahí, pues sus declaraciones se extendieron a la polémica arbitral en la Liga española, después de que cerrara su rueda de prensa con una frase corta pero cargada de más de un significado, al decir: "¿No hay preguntas sobre los penaltis? Raro, ¿verdad?".

La alusión pareció relacionada con los dos penaltis que se señalaron recientemente a favor tanto del Barcelona ante el Levante como del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad, en un momento en el que Mourinho pareció dispuesto a hablar del asunto, pero no recibió ninguna pregunta directa al respecto.

El técnico portugués se limitó a dejar su mensaje en el aire, en una alusión que pareció dirigida al Atlético de Madrid, al Barcelona y a los árbitros, y quizás también a los medios de comunicación, sin entrar en detalles adicionales sobre las situaciones arbitrales.

Mourinho también se refirió a Zinedine Zidane, director técnico de la selección francesa, pero sus declaraciones sobre él llegaron en un tono de advertencia, y no de crítica, cuando le preguntaron por la situación de Tchouaméni y la posibilidad de que se incorpore a la selección francesa durante el parón internacional.

Mourinho declaró: "No he hablado con Zidane, pero creo que es un hombre sensato y sabrá lo que es mejor para él. Si decide dirigir a la selección, debe ser para ayudarles sin perjudicar el futuro del jugador".

Y añadió: "Tengo mucha confianza en que Zidane sabrá cómo gestionar las cosas de la manera correcta", subrayando que confía en la capacidad del seleccionador francés para tomar la decisión adecuada sobre la participación de Tchouaméni, de forma que se preserve la evolución del jugador y no se le exponga a la sobrecarga.