De Jong: “¿Si yo tengo el estilo Barça? Habrá que verlo cuando juegue"

El holandés ya piensa en su futuro azulgrana. “Soy un jugador que quiere tener el balón y jugar con la posesión”, afirmó.

En la cuenta regresiva para que Frenkie de Jong vista la camiseta azulgrana, el holandés ya empezó a imaginarse cómo será la próxima temporada. “¿Si yo tengo el estilo Barça? Habrá que verlo cuando juegue", señaló en una entrevista con los medios oficiales del club catalán.

El holandés, además, repasó otros temas.

La similitud entre Barcelona y Ajax: “El estilo de juego es similar. Ambos quieren jugar bien al fútbol, tener muchas posesiones”.

Lionel Messi, el nuevo compañero: “Creo que es el mejor jugador de todos los tiempos. Es un jugador difícil de describir, es el más completo. Puede hacer lo que quiera, con el balón o sin él. Crea muchísimas ocasiones”.

El legado de Cruyff: “Creo que Cruyff significa para mí lo que significa para todos, el fútbol en estado puro. Cambió el juego con su fútbol total en la Naranja Mecánica del 74. Tenía un talento colosal para el fútbol y era una gran persona”.

De Jong, como jugador: “Soy un jugador que quiere tener el balón y jugar la posesión. Esa es mi característica principal. Tengo mucho que mejorar, marcar más goles, dar más asistencias, defender mejor, ser un poco más fuerte, desarrollar mi pierna izquierda… Creo que puedo jugar en cualquier posición del centro del campo. No me decanto por ninguna en concreto”.

Un sueño cumplido: “Desde pequeño siempre he querido jugar en el Barça. Me gustan los jugadores, me gusta el estilo. El Barça es el equipo de mis sueños".