Goal.com
En directoEntradas
frenkie-de-jong(C)Getty Images

Traducido por

De Jong rompe su silencio: hay informes falsos que ponen en duda mi relación con el Barcelona

F. de Jong
Barcelona
Países Bajos

El astro neerlandés revela los detalles de su lesión

El neerlandés Frenkie de Jong rompió su silencio y envió un mensaje contundente y llamativo a la afición del Barcelona, en respuesta a los informes que pusieron en duda su compromiso y su lesión, subrayando que vestir la camiseta blaugrana es su mayor motivo de orgullo.

El centrocampista del Barcelona publicó un comunicado oficial a través de su cuenta en la plataforma «Instagram», que comenzó diciendo: «Queridos aficionados, normalmente no presto mucha atención a lo que se escribe sobre mí, sobre el equipo o sobre el club, pero últimamente han aumentado las especulaciones acerca de mi lesión y de mi situación en el Barcelona».

De Jong expresó su profundo malestar por las dudas sobre su lealtad al club, afirmando: «Me resulta difícil ver a la gente poniendo en duda mi relación y mi compromiso con el club por culpa de informes falsos». 

Y prosiguió: «El fútbol lo es todo para mí, y he dado todo lo que estaba en mi mano por el Barcelona y por mi país. Por eso quiero compartir con vosotros lo que ha pasado».

La verdad sobre la lesión de De Jong y su ausencia de la competición

El internacional neerlandés reveló los detalles de la lesión que sufrió durante su participación en el Mundial, aclarando que el diagnóstico inicial fue engañoso.

Amistosos
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE

Dijo: «Durante el Mundial, sufrí una lesión en la rodilla. Tras las pruebas iniciales, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no se agravaría si seguía jugando». 

Y añadió: «El único reto era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de toda mi carrera lo he hecho siempre que podía aportar, ya fuera con mi club o con la selección de mi país».

Agregó: «Durante mis vacaciones, regresé a Barcelona para realizar más pruebas, y estas mostraron que la lesión era más grave de lo que se había diagnosticado en un principio. Por suerte, no hay necesidad de cirugía en esta fase, y ahora me centro por completo en la recuperación y en volver al terreno de juego lo antes posible».

Frenkie de Jonghttps://www.instagram.com/frenkiedejong/?hl=ar

Un mensaje de lealtad de De Jong hacia el conjunto catalán

De Jong recalcó su profesionalidad y su compromiso total con el club, subrayando que lo ocurrido escapaba a su control.

Continuó: «Trabajo cada día para estar en la mejor forma física posible. Me tomo muy en serio mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad hacia el equipo. Pero a veces hay cosas que no se pueden controlar, y esta lesión es una de ellas».

Cerró su comunicado con un mensaje de lealtad a la afición blaugrana, diciendo: «Jugar para el Barcelona y para la selección neerlandesa es algo de lo que me siento muy orgulloso, y mi compromiso con ambos no cambiará jamás. Seguiré dando todo lo que esté en mi mano por este escudo, por mis compañeros y por nuestra afición. Todavía quedan muchos momentos por crear y objetivos que queremos alcanzar juntos. Gracias a todos por vuestro apoyo. Estoy deseando volver».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google