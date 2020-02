De Jong lo tiene claro: "Podemos ganar la Champions League"

El holandés se muestra convencido de las posibilidades del Barcelona y se muestra satisfecho de su rendimiento pero avisa: "Puedo mejorar mucho".

Frenkie De Jong asume que el es uno de los grandes favoritos a ganar la a pesar de la falta de equilibrio en el juego y de los volantazos en la dirección deportiva que han considerado destituir al entrenador para poner a otro diecisiete años después de la última vez. "Claro que podemos ganarla" reconoce en una entrevista a Mundo Deportivo en la que también admite que "puedo jugar mucho mejor" a como lo ha venido haciendo durante la primera mitad de la temporada, en la que se ha convertido en un fijo tanto para Ernesto Valverde como para Quique Setién.

El holandés, sin embargo, no aprecia grandes diferencias entre un entrenador y otro. "Está claro que las hay, pero tampoco se trata de pasar de un estilo defensivo a otro muy ofensivo o al revés. Los dos tienen un estilo parecido, apuestan por el control y la posesión del balón, pero los detalles y el sistema son un poco distintos, pero no es que quieran jugar un tipo de fútbol muy distinto". En esta línea De Jong afirma que "la idea y la filosofía de club es la misma, en ambos casos proviene de Cruyff, aunque después cada equipo tiene sus matices, sus diferencias, sus detalles. No jugamos exactamente igual, pero la idea es la misma y eso me ha facilitado la adaptación al equipo".

Por todo ello asegura que "lo estoy disfrutando mucho, jugar en el Barça fue siempre fue mi sueño y ahora que al fin estoy aquí lo estoy disfrutando". Su adaptación, además, sigue viento en popa: "En estos primeros meses en el Barça estoy jugando muchos minutos por ahora y eso es siempre una buena señal en el primer año. Por ahora estoy satisfecho con mi rendimiento, pero no del todo, estoy convencido de que aún puedo ir a más".

De todas formas sigue mostrándose autocrítico, tanto con él mismo como con el resto del equipo. "Creo que he jugado algunos partidos que estuvieron bien, pero también creo que aún lo puedo hacer mucho mejor, pero cuando llegas a un equipo nuevo siempre necesitas un tiempo de adaptación y pienso que es normal que eso tome algo de tiempo, pero ojalá pueda ir jugando mejor y mejor a medida que avance la temporada".