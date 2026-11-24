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Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, habló de su ambición de conquistar la Liga de Campeones y aseguró que el torneo es un objetivo principal del conjunto catalán esta temporada. Además, desveló su postura sobre jugar como central, antes del duelo ante el Sabah azerbaiyano.

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El astro neerlandés se mostró convencido de la capacidad del Barcelona para pelear por el título continental, aunque admitió que hay algunos aspectos que el equipo necesita mejorar, y señaló que, para él, el París Saint-Germain es el máximo favorito para conquistar el torneo.

El Barcelona se prepara para medirse al Sabah mañana miércoles por la noche en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, en partido de la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, un encuentro en el que el conjunto catalán buscará una nueva victoria que refuerce su posición en la carrera por el pase directo a los octavos de final.

Sobre su ambición de ganar la Liga de Campeones, De Jong afirmó: «Creo que hemos competido con fuerza en la Liga de Campeones en los últimos años, y cada año se espera que ganemos el título. Este año no será diferente. Es cierto que tenemos más experiencia. Es nuestro objetivo, pero si no lo ganamos, no será una mala temporada. Confiamos en nuestra capacidad para competir».

El jugador del Barcelona añadió, según recoge el diario «Mundo Deportivo»: «Para mí, el París Saint-Germain es el máximo favorito, y además nos ganó esta temporada. Tenemos que mejorar y veremos qué pasa al final de la temporada».

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El astro neerlandés habló del impacto de la lesión que lo apartó del Barcelona y aseguró que recibió un gran apoyo de todos los trabajadores del club durante su ausencia: «Lo he dicho una y otra vez. Creo que los momentos en los que la gente no está a mi lado son cuando no juego. Cuando me lesioné, fue difícil volver, pero todo el club me apoyó. Intento disfrutar del fútbol».

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Sobre su relación con el técnico Hansi Flick y la posibilidad de que lo utilice como central, De Jong explicó que todo empezó en los entrenamientos, cuando el entrenador quiso probar sus cualidades en esa posición: «En algunas sesiones, Flick me puso ahí para ver cómo rendía. Contra el Alavés, creo que me necesitaba de central, y ahí empezó todo».

Sobre su capacidad para jugar en varias posiciones, añadió: «Como dije antes, me siento genial. Cuando estás en el Barcelona, siempre tienes que demostrar tu valía. En cuanto a la polivalencia, me considero centrocampista, y todo el mundo sabe que juego en esa posición, pero si el equipo o el entrenador me necesitan, siempre lo haré».

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El centrocampista neerlandés se refirió también a la baja de Lamine Yamal para el duelo ante el Sabah. Aseguró que el equipo echará de menos las cualidades del joven futbolista, aunque subrayó que el Barcelona cuenta con un destacado grupo de jugadores capaces de suplir su ausencia.

«Si falta un jugador como Lamine, siempre se notará su ausencia. Es un jugador que hace mucho por sí solo y tiene un talento excepcional. Cuando falta un jugador como él, lo echaremos de menos, claro, pero tenemos un equipo con mucho talento y debemos ser capaces de ganar sin él», declaró.

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Preguntado por si siente que ha perdido peso en el once titular tras volver de la lesión, De Jong respondió: «No. Me lesioné y ahora he vuelto, y tengo mucha confianza en mí mismo. Veremos cómo van las cosas, pero, por supuesto, quiero ser titular como siempre».

También habló de su relación con Flick y del brazalete de capitán, así como del impacto de la lesión que sufrió en verano, y dejó claro su deseo de centrarse en el momento actual: «He hablado mucho de la lesión y de lo que pasó en verano. Mi relación con el entrenador es buena. Ahora me siento bien, estoy fuerte e intento centrarme en lo que está pasando ahora».

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Sobre la acumulación de partidos durante la temporada, De Jong explicó que los jugadores del Barcelona están acostumbrados a disputar muchos encuentros y no les preocupa lo apretado del calendario: «Estamos acostumbrados a jugar muchos partidos; normalmente jugamos dos o tres por semana. Estamos preparados y también disfrutamos jugando este tipo de partidos de Liga de Campeones. Nos cansamos, pero estamos bien entrenados».

El jugador del Barcelona habló de la victoria ante el Villarreal pese al complicado inicio del partido, en el que el equipo se vio dos goles abajo en los primeros minutos: «No hay ningún problema. Íbamos perdiendo 0-2 en el minuto 7. El primer gol llegó tras un error técnico que derivó en un gran gol del Villarreal, y el segundo fue parecido. Generamos muchas ocasiones y ellos no. Para mí, la victoria fue merecida. No creo que empezar mal los partidos sea un problema».

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De Jong cerró sus declaraciones hablando de la importancia de empezar fuerte ante el Sabah, y advirtió de la dificultad del duelo: «Es importante empezar bien cada partido. El Sabah juega muy bien y tenemos que estar en nuestra mejor versión para ganarles».