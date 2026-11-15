Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha confirmado que Frenkie de Jong no jugará el próximo duelo de la Liga de Naciones contra Alemania. El centrocampista del Barcelona arrastra un problema físico que le obligó a retirarse antes de tiempo en su anterior partido con la selección.

Anuncios

Un centrocampista, baja para el duelo de Berlín

Países Bajos tendrá que afrontar su destacado enfrentamiento contra Alemania en la Liga de Naciones sin De Jong. El seleccionador Xavi confirmó durante la rueda de prensa previa al partido en Berlín que el jugador del Barcelona no figura en la convocatoria. Pese a la importancia del futbolista en el esquema táctico de Países Bajos, el cuerpo técnico ha optado por la prudencia de cara al encuentro del lunes por la noche.

«Su lesión es muy leve, pero no podrá jugar mañana», explicó Xavi a los medios al hablar del estado físico del jugador de 29 años. El exentrenador del Barcelona, que asumió el mando de la selección de Países Bajos tras el Mundial de 2026, subrayó que la decisión se tomó después de hablar directamente con el propio futbolista. «Me dijo que no puede jugar, así que eso es todo», añadió el técnico, dando a entender que ambos acordaron priorizar su estado físico a largo plazo por encima de un solo partido.

Comunicación con los servicios médicos del Barcelona

La ausencia del centrocampista supone un contratiempo para Países Bajos, sobre todo después de su destacada actuación en la reciente goleada por 7-0 ante Grecia. De Jong tuvo un papel fundamental en aquella contundente victoria en la Liga de Naciones antes de ser sustituido al descanso por precaución debido a unas molestias físicas.

Dada la condición de De Jong como pieza fundamental del proyecto de Hansi Flick en el Barcelona, Xavi se apresuró a tranquilizar al club catalán sobre la gestión del estado físico del jugador. «El médico del FC Barcelona es uno de mis mejores amigos en el fútbol; es una cuestión de comunicación», señaló Xavi, en referencia expresa al jefe de los servicios médicos del Barcelona, el doctor Ricard Pruna.

Anuncios Anuncios

Ajustes tácticos para Países Bajos

El técnico insistió en que el problema no es grave: «No hay ningún problema, lo de Frenkie es solo una pequeña molestia; los demás están disponibles». Sin embargo, Países Bajos tratará de poner fin a una racha negativa contra Alemania, a la que no ha ganado en ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos. Su última victoria llegó en septiembre de 2019, en un partido de clasificación para la Eurocopa 2020 que ganó por 4-2.

Próximos partidos ALE UEFA Nations League A 14:45 HOL Ver

Países Bajos lidera actualmente el grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA con 11 puntos, mientras que Alemania ocupa la tercera posición con ocho. La selección anfitriona está empatada a puntos con Grecia, segunda clasificada, pero queda por detrás por su peor balance en los enfrentamientos directos.

Las opciones de llegar a cuartos de final, en juego en el Países Bajos-Alemania

Países Bajos y Alemania empataron 1-1 en su primer enfrentamiento en Ámsterdam. Felix Nmecha abrió el marcador para Alemania antes de que Cody Gakpo lograra el empate para Países Bajos en el tiempo de descuento. El próximo encuentro tiene una gran importancia, ya que los dos primeros equipos del grupo se clasificarán para los cuartos de final.