El caso del Manchester City lleva más de 3 años desde que se formularon los cargos contra el club, un periodo durante el cual se resolvieron otros casos relativos a equipos como el Everton y el Nottingham Forest, después de que se les vinculara con infracciones a las normas de rentabilidad y sostenibilidad y se les impusieran sanciones con descuento de puntos.

Según el portal "BBC Sport", la larga duración del examen del caso del Manchester City se debe a la magnitud y complejidad de los cargos en comparación con los otros casos, ya que el caso supera los 115 cargos que abarcan múltiples aspectos de la normativa financiera a lo largo de 9 años.

En cambio, los casos del Everton y del Nottingham Forest giraron esencialmente en torno a la superación del límite de pérdidas permitido, con más de 150 millones de libras esterlinas a lo largo de 3 años, y las infracciones en ambos casos fueron más evidentes, lo que limitó el margen de defensa ante los organismos competentes.

En cuanto al expediente del Manchester City, incluye acusaciones más complejas, entre ellas la de que el club ocultó financiación de los accionistas bajo la cobertura de aportaciones de patrocinio, una cuestión que requiere un examen detallado de las operaciones, los contratos y la información financiera durante años.

Además, la multiplicidad de los cargos y el largo periodo de tiempo que abarca el caso hicieron que el examen de las pruebas y la respuesta a cada punto fueran más complejos, lo que explica la gran diferencia en la duración en comparación con los otros casos.