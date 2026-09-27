El nuevo seleccionador Xavi Hernandez ha dejado fuera de la convocatoria al lateral de 25 años para el próximo partido de la Nations League de la Oranje contra Serbia este domingo por la noche (18:00). Así se desprende de la lista oficial de convocados que la federación neerlandesa presentó ante la UEFA.

Frimpong ya no había tenido minutos en el duelo contra el equipo de la DFB del pasado jueves (1-1). Aunque el lateral derecho figuraba en la convocatoria neerlandesa, se quedó en el banquillo durante los 90 minutos completos. Contra Serbia, ahora ni siquiera ha entrado en la lista de 23 jugadores.

Para Frimpong, esta exclusión es el siguiente amargo punto bajo de una crisis deportiva que ya se prolonga desde hace alrededor de un año. Después de haber ganado en 2024 el doblete de Bundesliga y Copa de Alemania con el Bayer 04 Leverkusen, el Liverpool se hizo con los servicios del velocísimo lateral derecho en el verano de 2025. Los Reds pagaron 40 millones de euros al club de la Bundesliga.

Bajo el exentrenador de los Reds Arne Slot, que lo llevó a Anfield Road como fichaje deseado, Frimpong parecía tener asegurado un puesto en el lateral derecho de la defensa de cuatro, pero al principio unos persistentes problemas en el muslo frenaron su progresión. Se perdió diez de las primeras 16 jornadas de la Premier League por lesión. También por eso, hasta el cambio de año solo sumó 11 apariciones (un gol, una asistencia) en 27 partidos oficiales posibles.

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Cuando por fin pudo jugar con más frecuencia en el nuevo año tras recuperarse de la lesión, solo convenció en contadas ocasiones. En la defensa de cuatro de Slot, en la que tenía que actuar como lateral derecho después de haber jugado en Leverkusen como carrilero derecho en una línea de tres, el neerlandés volvió a mostrar una y otra vez flagrantes debilidades en defensa y en el posicionamiento. También en fase ofensiva echó en falta la capacidad de desequilibrio que se esperaba de él, y al final de la temporada su balance fue de apenas dos goles y dos asistencias en 35 partidos.

En octubre, justo antes de que Frimpong volviera a estar de baja durante más tiempo por sus problemas en el muslo, el exjugador de los Reds Don Hutchison explicó por ello: "He visto esta temporada todos los partidos del Liverpool que he podido. Y en algunos de ellos, como aquel contra el Southampton (2-1 en la EFL Cup a finales de septiembre, nota de la redacción), simplemente perdió el balón constantemente. Los pases sencillos iban a cualquier parte y su confianza se está desvaneciendo cada vez más".

Ya entonces recomendó al técnico del LFC, Slot, prescindir del neerlandés y buscar alternativas en su lugar. "Yo pondría de inicio a (Conor) Bradley, sin duda. Frimpong, con su rendimiento actual, ni siquiera está cerca del once titular", afirmó Hutchison.

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La factura por su floja temporada en el Liverpool le llegó a Frimpong el pasado verano, cuando se quedó fuera de la convocatoria neerlandesa para el Mundial. En su lugar, el exseleccionador Ronald Koeman confió para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México en Jurrien Timber (Arsenal FC) y Denzel Dumfries (Real Madrid).

Y tampoco en su club terminan de marcharle bien las cosas. Después de que el nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, lo utilizara al inicio de la temporada como opción preferida en el lateral derecho, ahora le da prioridad allí al recién llegado Ronald Araujo, central de formación.

Los números le dan la razón a Iraola. Mientras que con Frimpong en el once inicial el Liverpool encajó seis goles en cuatro partidos, con Araujo desde el comienzo aún no ha recibido ni un solo tanto en tres encuentros. Una circunstancia que recientemente también criticó el exinternacional inglés Danny Murphy.

Murphy dijo en talkSport que "los laterales", refiriéndose además de a Frimpong también a su equivalente por la izquierda, Milos Kerkez, "no son lo bastante buenos" para las exigencias del Liverpool. "Tampoco van a mejorar, no lo tienen dentro. Trabajan duro, pero el nivel de sus centros y la toma de decisiones en el último tercio del campo son pobres".