Según informaciones de fussballtransfers, el centrocampista de 29 años figura en la lista de Union Berlin. Según esa información, los berlineses están interesados en un traspaso en el actual periodo de fichajes.

Actualmente, Sanches sigue teniendo contrato con el Paris Saint-Germain, aunque ya no tiene ninguna perspectiva en el equipo del entrenador Luis Enrique. Oficialmente, su vínculo con el vigente campeón de la Ligue 1 está fechado hasta el 30 de junio de 2027, pero, según fussballtransfers, puede abandonar el club este mismo verano a coste cero.

En consecuencia, la competencia para el club berlinés es grande. Al parecer, Ipswich Town, Hull City, el Torino FC y también clubes de España han mostrado interés por el portugués. Sin embargo, el jugador ya habría rechazado ofertas de Estados Unidos, Brasil y Arabia Saudí.

getty

Renato Sanches fracasa en el Bayern de Múnich

El ganador del Golden Boy de 2016 fue considerado en su día como uno de los mayores talentos del mundo en el centro del campo, motivo por el que el Bayern de Múnich puso 35 millones de euros sobre la mesa en el verano de 2016 para liberarlo de su contrato con el Benfica de Lisboa.

Sin embargo, en Múnich el ya por entonces futbolista de 29 años no pudo cumplir en ningún momento con las altas expectativas depositadas en él. En 2017, el campeón récord alemán lo cedió a la Premier League, al Swansea, y en 2019 acabó llegando su traspaso al Lille OSC, por el que el Bayern ingresó al menos 20 millones de euros.

En 2022, el PSG desembolsó entonces 15 millones de euros por Sanches, pero en la capital francesa, como ya le había ocurrido en el FCB, nunca pasó de tener el estatus de jugador de rotación. Tras cesiones a la AS Roma, Benfica y, más recientemente, al Panathinaikos de Atenas, en París ahora aparentemente consideran que ya han visto suficiente.