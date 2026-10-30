De forma airada: Posecki responde a la posibilidad de su destitución del Al-Ahly

El neerlandés Marino Pušić, director técnico del Al-Ahli saudí, respondió de forma airada a las informaciones que apuntaban a su posible destitución del cargo, tras la abultada derrota ante el Al-Shabab.

El Al-Shabab venció al Al-Ahli por un resultado de 6-1, en el partido que los enfrentó este viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

Tras el final del encuentro, se le preguntó a Pušić en la rueda de prensa si sentía que este era su último partido con el Al-Ahli, a lo que respondió con enfado: «Deberías avergonzarte de la pregunta», según revelóel diario saudí «Asharq Al-Awsat».

El entrenador neerlandés afirmó: «Perdimos por un resultado abultado e inesperado, cometimos numerosos errores individuales, la afición tiene derecho a expresar lo que siente, y yo soy un entrenador profesional».

Y añadió: «Los errores individuales, cometidos en los primeros 25 minutos, lo complicaron todo. Ganamos 5 partidos consecutivos, presento mis disculpas a la afición y les prometemos un trabajo arduo en el próximo partido ante el Al-Sadd catarí».

El Al-Ahli visitará al Al-Sadd catarí el próximo lunes, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

Cabe recordar que Pušić asumió las riendas del Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada, como sucesor del entrenador alemán Matthias Jaissle, y ha dirigido al equipo en 17 partidos desde entonces, en los que ha logrado 11 victorias, frente a 5 derrotas y un único empate.