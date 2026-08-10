De Europa a Arabia Saudí y América: Cristiano Ronaldo y Messi consolidan un fenómeno sin precedentes

A pesar de que el fútbol más competitivo suele encontrarse en Europa, ninguno de los jugadores en activo que más goles han marcado en la historia de este deporte juega en las ligas europeas.

El diario "Sport" afirmó que no hay discusión sobre la centralidad de Europa en el mundo del fútbol, ya que la mayoría de los mejores futbolistas juegan en las ligas europeas, lo que significa que los equipos más vistos en todo el mundo son aquellos que compiten en las competiciones europeas. Y desde la histórica sentencia Bosman del 15 de diciembre de 1995, que relajó las restricciones impuestas a la contratación de jugadores extranjeros, los clubes de las grandes ligas han monopolizado el mercado de los jugadores estrella.

Sin embargo, cada vez son más los futbolistas legendarios que eligen retirarse lejos de Europa, disfrutando de sus últimas etapas en ligas alejadas del continente.

La prueba de ello es que ninguno de los cinco máximos goleadores actuales en la historia del fútbol juega en Europa.

Desde que superó a Josef Bican, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el jugador con más goles en partidos oficiales de toda la historia.

De hecho, la estrella portuguesa busca actualmente llegar a los 1.000 goles, tras haber marcado 976 goles hasta ahora, desde el penalti que anotó ante Croacia en el Mundial.

Sin embargo, desde enero de 2022, el delantero juega en la Liga Profesional Saudí, concretamente en el Al Nassr.

Lionel Messi ocupa el segundo puesto en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos. La estrella argentina tiene 921 goles, y sus dos últimos tantos fueron ante el Atlético San Luis en la Leagues Cup.

Sin embargo, el ocho veces ganador del Balón de Oro no juega en Europa, ya que desde 2023 juega en el Inter Miami de la Major League Soccer.

Robert Lewandowski ocupa el séptimo puesto, y el tercero entre los jugadores en activo, en la lista de máximos goleadores de toda la historia, gracias a 721 goles.

Y aunque todavía marcaba con el Barcelona, el delantero polaco ya ha hecho temblar las redes con su nuevo equipo: el Chicago Fire de la Major League Soccer.

Un poco más abajo en la lista aparece el compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, Luis Suárez, con 610 goles; el uruguayo ocupa el decimocuarto puesto y el cuarto entre los jugadores que todavía siguen en activo, gracias a una espléndida trayectoria futbolística que comenzó hace más de 20 años.

Y, por último, el quinteto de los cinco mejores jugadores actuales en cuanto a número de goles lo completa Karim Benzema, que juega en Arabia Saudí desde el verano de 2023 y actualmente milita en el Al Hilal.

Con 523 goles en 993 partidos, el francés supera por solo un gol a Harry Kane, el primer jugador de la lista que todavía juega en Europa, ya que el inglés forma parte del equipo de Vincent Kompany en el Bayern de Múnich.