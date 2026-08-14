¡De eterno motivo de preocupación a ganador de la pretemporada! El BVB espera un punto de inflexión decisivo en un talento

El próximo año, Dan-Axel Zagadou celebrará un pequeño aniversario. En el verano de 2027 se cumplirán diez años de su llegada a Alemania. El hoy futbolista de 27 años aterrizó entonces libre desde el segundo equipo del Paris Saint-Germain en el Borussia Dortmund.

En teoría, el central, que se incorporó al VfB Stuttgart en 2022 y tiene contrato allí hasta el final de la temporada, podría haber disputado 306 partidos en estas nueve temporadas de Bundesliga. Pero Zagadou se queda en apenas 108 encuentros en la máxima categoría. Porque se perdió cerca de 180 partidos por lesión. Y habrá más: el martes, los suabos anunciaron que Zagadou sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo y que será baja durante las próximas semanas.

Con Filippo Mane no es tan grave (¿todavía?). Pero, de alguna manera, el italiano ya podría pasar en el BVB por el sucesor de Zagadou en lo que se refiere a la propensión a las lesiones. Desde que llegó a principios de enero de 2022 a la cantera del club de Westfalia, Mane acumula casi 500 días de baja y ya se ha perdido más de 75 partidos.

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Filippo Mane es el ganador de la pretemporada del BVB

Ahora, eso sí, el jugador de 21 años ha vuelto a alcanzar una fase de estabilidad, como recientemente Zagadou en Stuttgart. Tanto él como el club vuelven a albergar la esperanza de que, por fin, la situación mejore de forma regular y no llegue otra lesión tan pronto. Porque si eso sucede realmente durante un periodo más largo, no hay duda de que el central tiene condiciones para aspirar a más.

"Siempre hemos estado y seguimos estando absolutamente convencidos de sus capacidades", dijo el domingo el director gerente deportivo Lars Ricken tras la victoria por 3-2 en el amistoso ante el FC Arsenal sobre Mane, a quien atribuyó en Londres "un partido sobresaliente". "Siempre fue solo una cuestión de si se mantenía el tiempo suficiente sin lesionarse. Entonces todos veremos qué calidad tiene", aseguró el exfutbolista de 50 años.

Mane, que en enero de 2025 recibió su primer contrato profesional, válido todavía por dos años, está siendo estos días uno de los ganadores de la pretemporada del BVB. Aunque tampoco últimamente se libró de un susto. En el 0-1 ante el Cerezo Osaka tuvo que retirarse tocado y se perdió el siguiente encuentro frente al FC Tokyo (1-0).

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"Está progresando": Filippo Mane adelanta a Luca Reggiani en el BVB

Como ya ocurría a estas alturas del año pasado, la puerta del primer equipo vuelve a estar entreabierta para Mane. Las bajas de Nico Schlotterbeck (lesión de tobillo) y Emre Can (rehabilitación tras una rotura de ligamento cruzado) acercan al "clásico marcador italiano al hombre" (Ricken) al equipo, y en la pretemporada ha disfrutado de muchos minutos.

En sus cinco apariciones hasta la fecha, se ha ganado opciones para más gracias a su contundencia en los duelos y a una buena salida de balón y, por lo que parece, también ha vuelto a superar a su compatriota Luca Reggiani, que en la segunda vuelta de la pasada temporada lo había adelantado en el escalafón. Al inicio de la temporada, la línea de tres se formará prácticamente sola con Waldemar Anton, el fichaje Joane Gadou y Ramy Bensebaini, pero a día de hoy Mane es la primera alternativa a ese trío.

"Seguramente aún se puede mejorar una cosa u otra", dijo el entrenador Niko Kovac el fin de semana, "pero Filippo está progresando. Eso es fruto de su trabajo. Hemos ajustado eso con él. Sabemos qué problemas tenía. Lo hemos mejorado en las últimas semanas y meses. Si se mantiene así de constante físicamente, seguro que será un buen jugador para nosotros".

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Niko Kovac elogia a Filippo Mane tras la victoria contra el FC Arsenal

También para el técnico de 54 años, Mane hizo "un partido realmente bueno", especialmente junto a Gadou y al experimentado Bensebaini, que fue orientando una y otra vez a los jóvenes. "Los tres centrales despejaron muy bien. Filippo, pero también Joane. Eso ya es pura contundencia, eso ya es potencia. Son rápidos, intensos y agresivos, y muy fuertes al hombre".

Mane disputó seis partidos oficiales con el primer equipo la temporada pasada, y también entonces se benefició curiosamente de las bajas de Schlotterbeck y Can. Debutó en la DFB-Pokal ante el Rot-Weiss Essen y poco después fue titular por primera vez en un partido de Bundesliga.

Pero entonces, con 3-1 en el marcador ante el FC St. Pauli poco antes del final, Mane vio la roja y provocó un penalti innecesario. Dortmund acabó empatando 3-3. Oportunidad perdida, y después el internacional en dos ocasiones desapareció de escena durante meses.

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El caso de Filippo Mane refleja una problemática para el BVB

Después aún jugó once veces con el U23 en la Regionalliga. Incluso marcó tres goles, los primeros de Mane en el fútbol profesional. Pero a principios de febrero, otra vez lo de siempre: una lesión muscular que le costó algo más de dos meses.

El caso de Mane también refleja hasta qué punto es problemático para el BVB el descenso del segundo equipo a la cuarta categoría. Mane necesita jugar, por fin y mucho. Salvo milagro, eso no podrá hacerlo en el primer equipo. Pero también necesita competir por encima de la cuarta división para progresar de verdad.

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¿Qué pasará con Filippo Mane en el BVB?

Así que, ¿qué tal una cesión? "No tenemos presión con eso", calmó Ricken. "Valoraremos la situación de cada caso concreto cuando el periodo de fichajes se acerque a su final".

Todo apunta a que el resultado será que Mane se quede. Porque, de momento, la plantilla atrás sigue siendo corta, porque últimamente convenció y porque ha adelantado a Reggiani. Sin embargo, que así pueda dar el siguiente salto en su desarrollo, tan esperado desde hace tiempo, sigue siendo como mínimo cuestionable.

Filippo Mane: su etapa en el BVB, de un vistazo