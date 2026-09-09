Poco antes del cierre del mercado de fichajes empezó a circular la noticia de que la Juventus de Turín estaba trabajando en una cesión de Woltemade. Poco después, se cerró el pase del internacional alemán al club más laureado de Italia para la presente temporada. No se acordó una opción de compra. Así pues, Woltemade regresará a Inglaterra en el verano de 2027, donde tiene contrato hasta 2031.

La operación se cerró de forma bastante sorprendente. Aunque durante el mercado de verano se relacionó al jugador de 24 años con posibles movimientos, por ejemplo al BVB o al Barcelona, en los últimos tiempos parecía más bien que el delantero iba a continuar en las filas de las Urracas.

Según Sport Bild, el propio Woltemade no buscaba cambiar de club, pero habría estado "muy molesto" cuando al inicio de la temporada se vio en el banquillo en el partido en casa contra el Liverpool FC. Woltemade se habría planteado seriamente si iba a tener algún papel con el nuevo entrenador, Matthias Jaissle, máxime cuando al parecer tampoco le habría gustado en absoluto su estilo de juego, con muchos balones largos.

El Newcastle trabaja en un traspaso "a espaldas de Woltemade"

Según el informe, la sospecha de Woltemade no iba del todo desencaminada. Jaissle no habría quedado satisfecho con las prestaciones de su compatriota alemán durante la pretemporada, escribe Sport Bild. Además, el club habría intentado impulsar un traspaso "a espaldas de Woltemade".

En un primer momento, aquello no parecía que fuera a prosperar, ya que el propio jugador ni siquiera pensaba en marcharse del Newcastle. El giro se habría producido con el enfado de Woltemade y el interés de la Juventus.

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Woltemade debuta con la Juve: ¿solo suplente de Kolo Muani?

El exjugador del Stuttgart debutó con los italianos el pasado fin de semana en la Serie A, en el gran duelo ante el AC Milan. Woltemade entró para el último cuarto de hora y ayudó a los bianconeri a rescatar un 1-1 tras ir perdiendo 0-1. Sus opciones de hacerse con un puesto de titular a las órdenes del técnico Luciano Spalletti son difíciles de valorar en estos momentos. En ataque, este apuesta por el exdelantero del Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani, que actualmente, sin embargo, no está convenciendo.

En el verano de 2025, Woltemade fichó por el Newcastle por 75 millones de euros en medio de una enorme expectación, después de que el Bayern y el VfB Stuttgart llevaran tiempo peleando por el espigado delantero.

En las Urracas, Woltemade tuvo un estreno magnífico a las órdenes de Eddie Howe, con cuatro goles en sus primeros cinco partidos en la Premier League. Sin embargo, con el tiempo su rendimiento decayó y Woltemade perdió su sitio como titular. Hasta ahora, en 53 partidos oficiales con el Newcastle en todas las competiciones, suma once goles y seis asistencias.



