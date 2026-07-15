De Egipto a Inglaterra... ¿Cómo se convirtió el número 92 en un icono de Argentina en el Mundial?

El número 92 simboliza el camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

El miércoles, en Atlanta, venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal.

La Albiceleste, que remontó un 0-1 en menos de diez minutos, disputará su segunda final consecutiva.

Enzo Fernández igualó en el 85’ y Lautaro Martínez, de cabeza tras centro de Messi, marcó el 2-1 en el 92’.

Lautaro repitió así la jugada de su compañero Enzo Fernández, quien ocho días antes, en octavos contra Egipto, había marcado también en el 92’.

En ese encuentro, con 2-2 en el marcador, Enzo anotó en el 92’ tras rematar de cabeza un centro de Lautaro.

Es la segunda final consecutiva de Argentina, que en 2022 venció a Francia en la final de Catar.