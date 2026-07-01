La FIFA ha anunciado este miércoles el equipo arbitral del Egipto-Australia, de la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, que se jugará el viernes.

Egipto disputa por primera vez la fase eliminatoria de un Mundial tras superar la fase de grupos en 2026.

Egipto terminó segundo en el Grupo 7, por detrás de Bélgica e Irán y por delante de Nueva Zelanda.

El equipo arbitral del partido entre Egipto y Australia será el siguiente:

Árbitro principal: uruguayo Gustavo Tigera

Asistente 1: Carlos Barrero

Asistente 2: Nicolás Taran

Cuarto árbitro: el suizo Sandro Scherer

Quinto árbitro suplente: el suizo Stéphane de Almeida



