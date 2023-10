¿De dónde viene el enfado de Messi con Gerard Romero y por qué tacha de mentiroso al periodista de Jijantes?

El delantero argentino desmintió una información de Romero tras la gala del Balón de Oro, pero es evidente que la historia tiene capítulos previos...

¿De dónde viene el enfado de Lionel Messi con Gerard Romero y por qué ha tachado de mentiroso al conductor de Jijantes? Esa es la pregunta que mucha gente puede estar haciéndose este martes 31 de octubre, después de que el delantero argentino del Inter Miami saliera al paso de una información del periodista español.

"Mentís, una vez más", arremetió el rosarino en una publicación hecha en Instagram. El astro rosarino citaba una primicia brindada por la cuenta oficial de Jijantes FC, club de la Kings League que posee el mencionado periodista, que decía: "Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje".



Tras ese mensaje de Messi en redes, Romero pidió disculpas públicas por haber dado una información falsa. "MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas".

A mediados de 2023, Messi ya había dejado retratado a Gerard Romero después de que el conductor de Jijantes FC difundiera informaciones erróneas sobre el futuro del ocho veces Balón de Oro y su posible regreso al FC Barcelona tras su salida del PSG. Sin embargo, lo que más molestó a Messi fue que se involucra a sus hijos en esas informaciones.

Por un lado, Leo desmintió categóricamente que su padre haya realizado una llamada a LaLiga en busca de su fichaje por el club catalán. Además, el rosarino manifestó su malestar por la forma en que algunos medios (sin mencionar a Jijantes FC) utilizaron a sus hijos para obtener información, algo que el propio Romero admitió haber hecho.

Romero generó una gran expectativa al difundir informaciones que sugerían la posibilidad de que Messi regresara al Camp Nou. Sin embargo, estas informaciones resultaron ser infundadas. El periodista había dicho también que el padre de Messi había llamado a LaLiga para discutir su posible fichaje por el club blaugrana, lo cual fue rotundamente negado por el propio jugador, que acabó yéndose al Inter Miami.

El argentino señaló que no es correcto involucrar a sus hijos en rumores y especulaciones sobre su futuro profesional (Romero dijo que uno de sus hijos quería volver a Barcelona porque no se adaptaba fuera de la Ciudad Condal), y dejó en claro que la privacidad de su familia debía ser respetada, pidiendo responsabilidad a los periodistas a la hora de difundir noticias.

Gerard Romero explica por qué cree que Messi se enfadó

"No debí hablar de que su hijo quería volver a Barcelona porque no se había adaptado, esas cosas le dolieron a él. Le pido disculpas, no debí haber tocado ese tema. Pero en cuanto a la posible llegada de Messi, en el club remaban para que su regreso se pudiera dar", admitió Romero en una entrevista en 'The Wild Project'.