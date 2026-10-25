El día de hoy, domingo, que acoge la disputa del Clásico, comenzó con una sorpresa impactante, después de que el Real Madrid anunciara que su portero Thibaut Courtois no viajaría a Barcelona y que se perdería el Clásico debido a una gripe.

Con el paso de las horas, en el Real Madrid empezaron a crecer los rumores sobre la posibilidad de que el guardameta belga estuviera en el estadio Spotify Camp Nou.

Según lo que se está difundiendo, el estado de Courtois ha mejorado mucho y existe la posibilidad de que viaje solo a Barcelona, se ponga sus guantes y participe en el Clásico.

El diario Sport señaló que Mourinho ha protagonizado a menudo situaciones polémicas. Entre esas situaciones, hubo un episodio similar que también ocurrió durante un partido que enfrentó a su equipo con el Barcelona en el estadio Camp Nou.

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Aquel partido fue la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2004-2005. Se disputó el 23 de febrero de 2005 y, un día antes, Mourinho mintió durante la rueda de prensa cuando le preguntaron por el estado del delantero irlandés Damien Duff, uno de los jugadores más destacados del Chelsea en aquel momento.

El técnico portugués descartó al jugador irlandés del partido, e incluso llegó al punto de anunciar las alineaciones del Barcelona y de su equipo, el Chelsea, además del nombre del árbitro.

Pero Duff apareció en el once titular del Chelsea minutos antes del inicio del partido, al día siguiente, en lugar de Gudjohnsen.

El propio jugador inglés aclaró en varias ocasiones que el técnico portugués inventó su ausencia, y que ya había inventado lesiones de algunos de sus jugadores en más de una ocasión.

Aquel partido terminó con victoria del Barcelona por 2-1, gracias a los goles de Maxi López y Samuel Eto'o. Drogba fue expulsado, mientras que Mourinho expresó su profundo malestar durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

El asunto no se repitió tras el partido de vuelta, en el que el Chelsea ganó por 4-2 y eliminó al Barcelona, que entonces dirigía Frank Rijkaard.