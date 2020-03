De Courtois a Sergi Roberto: los cracks de LaLiga se apuntan a la espectacular iniciativa de Ibai Llanos

El famoso locutor deportivo propone "un torneo de FIFA entre los 20 equipos de primera"; varios cracks se suman a su idea.

Futbolistas de la talla de Thibaut Courtois, Sergi Roberto o Roberto Soldado se han apuntado a la espectacular iniciativa de Ibai Llanos en torno al confinamiento que transita la población española a raíz del nuevo coronavirus.

Para algún desprevenido, Llanos es una eminencia en internet y un locutor deportivo célebre en , reconocido también por ser el comentarista de las partidas de League of Legends de la Liga de Videojuegos Profesional de España.

Llanos había comentado el domingo el derbi entre el y el disputado en Twitch, con resultado de 5 a 5. Un partido que contó con el protagonismo de Sergio Reguilón y de Borja Iglesias , y que se debió ser llevado a la realidad virtual al no poder desarrollarse como estaba previsto, en la vida real y en el Ramón Sánchez Pizjuán, por la jornada 28 del campeonato liguero.

Este lunes, Llanos tuvo una grandísima idea y la ha planteado a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Twitter. Una genial iniciativa para que la gente pueda seguir entretenida en su casa, atendiendo al estado de alarma que transita España a raíz del brote del nuevo coronavirus COVID-19. "Os molaría un torneo de FIFA entre los 20 equipos de primera?", se preguntó Llanos.

Y, a continuación, explicó su plan: "Buscamos un futbolista de cada club, como el Sevilla-Betis de ayer pero con todos los equipos. Podría llamar también a narradores de fútbol para que lo comenten. Y todo lo generado en el streaming lo donamos". Su publicación no hizo más que acumular retweets y corazones. Además, contó con el respaldo de varios cracks de .

Buscamos un futbolista de cada club, como el Sevilla-Betis de ayer pero con todos los equipos

Podría llamar también a narradores de fútbol para que lo comenten. Y todo lo generado en el streaming lo donamos.

"Me encanta la idea, yo no estaría a la altura de mi equipo. Pero me comprometo a buscar el mejor del @GranadaCdeF para disputar este torneo, te parece?", preguntó el delantero español Roberto Soldado.

Me encanta la idea, yo no estaría a la altura de mi equipo. Pero me comprometo a buscar el mejor del @GranadaCdeF para disputar este torneo, te parece? — Roberto Soldado (@R9Soldado) March 16, 2020

El lateral del Sergi Roberto, por su parte, se apuntó a la propuesta con un emoticón que así lo confirmaba. Similar respuesta obtuvo Llanos de parte de Courtois, portero del , o de Carlos Soler, jugador del .

"Y si hacemos uno de primera y otro de segunda?", cuestionó Jorge Pombo Escobar, del . "Yo me apunto", aseguró Pedro Porro , cedido en el por el , al tiempo que Reguilón aplaudía la iniciativa con otro 'emoji'.

🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️ — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 16, 2020

Incluso a César Azpilicueta, que juega en el , también le ha encantado la idea. "Y la Premier?", se preguntó el ex del .