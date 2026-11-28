Compartir Sigue a GOAL en Google

Mikel Arteta ha elogiado a Enzo Maresca, técnico del Manchester City, al que ha definido como «una persona fenomenal» antes de su duelo en la Premier League. El entrenador del Arsenal cree que los últimos tropiezos del City se deben más a la mala suerte que a un mal rendimiento. Ambos trabajaron como ayudantes de Pep Guardiola antes de enfrentarse como rivales en el norte de Londres.

Anuncios

Arteta admira la capacidad de análisis de Maresca

Antes del encuentro del domingo en el Emirates Stadium, Mikel Arteta habló con admiración de Enzo Maresca, que llegó al banquillo del Manchester City este verano tras una década de Pep Guardiola al frente del equipo. Ambos habían sido ayudantes de Guardiola: Arteta entre 2016 y 2019, y Maresca en el cuerpo técnico del City que ganó el triplete en la temporada 2022–23. Después se convirtieron en entrenadores rivales.

«Conozco a Enzo personalmente, pero no lo suficiente como para describirlo. Todo el que ha trabajado con él [dirá] que es una persona fenomenal. Alguien que ama el fútbol y vive por él, y que es muy, muy analítico», afirmó Arteta. «Ya era un gran jugador, y lo que ha hecho hasta ahora en su carrera como entrenador es muy, muy impresionante».

Por qué Arteta atribuye a la mala suerte la racha de cuatro partidos del City

Preguntado por la diferencia entre el buen inicio del City y su reciente racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones, Arteta rechazó la idea de que su rendimiento o su estado de forma hayan empeorado drásticamente.

«No creo que sea una cuestión de estado de forma ni de rendimiento. Creo también que han tenido muy, muy mala suerte con algunos resultados», dijo Arteta. «Es muy inteligente a la hora de introducir cambios y variantes para adaptarse durante el partido a lo que está sucediendo. Tiene una idea y unos principios muy claros sobre cómo quiere jugar, y sabe transmitir muy bien esa idea».

Anuncios Anuncios

Aprender del alto nivel del City en la Premier League

Arteta también reflexionó sobre la relación entre los dos clubes tras la lucha por el título de la temporada pasada y señaló que el nivel marcado por el City ha empujado al Arsenal a elevar el suyo a lo largo de los años.

Related Topics

«Admiras al rival, el nivel que tiene y cómo hace las cosas. Desde luego, aprendes de eso y te inspira a alcanzar otro nivel», añadió Arteta. «Ese es el nivel que el City ha aportado a esta liga, algo sin precedentes».

Dos exayudantes de Guardiola se enfrentan en el norte de Londres

Ahora al frente de equipos rivales en la Premier League, Arteta y Maresca llegan al destacado duelo del domingo tras trayectorias diferentes en sus respectivos banquillos.

Anuncios

El consolidado proyecto de Arteta se medirá a la plantilla de Maresca, todavía en evolución, en el Emirates Stadium, con puntos importantes en juego en la lucha por los primeros puestos.