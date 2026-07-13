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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

De cara al partido contra Inglaterra, Argentina vuelve a los entrenamientos sin Messi

L. Messi
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Cumbre prevista para el miércoles

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, dio descanso a sus titulares, incluido Lionel Messi, en la sesión de entrenamiento de este domingo en Kansas City, como parte de la recuperación para la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026.

Según el sitio web del canal argentino «TYC», solo trabajaron los suplentes y quienes ingresaron desde el banco ante Suiza, mientras que los titulares, que habían jugado más de 120 minutos en cuartos, observaron desde las gradas.

Tras la clasificación, Scaloni afirmó en rueda de prensa: «Nos recuperaremos, que es lo que creo que necesitamos y lo más importante», y destacó que la prioridad es que los jugadores recuperen energía para la fase final.

Nicolás González, con molestias en el tobillo izquierdo, trabajó supervisado por los médicos: empezó con estiramientos y luego hizo ejercicios ligeros.

La buena noticia es que Cristian Romero y Leandro Paredes, retirados en la prórroga contra Suiza por fatiga y contusiones leves, no tienen lesiones.

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Nicolás Otamendi reemplazó a Romero en la zaga y José López entró por Paredes, quien apenas podía caminar; aun así, los estudios descartaron lesiones graves.

Según el plan, la selección permanecerá en Kansas City hasta la mañana del lunes, cuando entrenará antes de viajar a Atlanta para enfrentar a Inglaterra.

El martes entrenará en Atlanta y, al día siguiente, Scaloni atenderá a la prensa en el Mercedes-Benz Stadium, víspera del duelo que definirá al finalista.

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