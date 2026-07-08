La Federación Mexicana de Fútbol ha nombrado al exjugador del Barcelona como nuevo seleccionador, en sustitución de Javier Aguirre.

Agüero renunció tras caer en octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra (2-3).

Poco después, la FMF nombró a Rafael Márquez seleccionador, dentro del proyecto deportivo hasta 2030.

Márquez, con una extensa trayectoria como jugador, destacó en el FC Barcelona entre 2003 y 2010 tras llegar del Mónaco. Luego pasó por Nueva York y cerró su carrera en Atlas en 2018.

Tras colgar las botas, Márquez se formó como entrenador: fue director deportivo del Atlas, dirigió al juvenil del Barcelona (2022-2024) y luego asistente de Aguirre en la selección.

En 37 partidos, logró 22 victorias, 9 empates y 6 derrotas, con 59 goles a favor y 28 en contra.

Bajo su mando, México ganó la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024-2025, la Copa Oro 2025 y alcanzó los octavos del Mundial 2026.