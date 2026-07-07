De cara a su séptima temporada, Amrim asegura el futuro de Yaisleh en el Al-Ahli saudí

El nuevo técnico del Milan, el portugués Rúben Amorim, afirma que su colega alemán Matthias Jaissle seguirá en el Al-Ahli saudí hasta la séptima temporada.

Su contrato con el Al-Ahli vence al final de la próxima temporada, lo que ha generado dudas sobre su continuidad ante el interés de otros clubes.

De hecho, era candidato a dirigir al Milan tras Massimiliano Allegri, hasta que los «rossoneri» optaron por Rubén Amorim.

Tras descartarse su fichaje por el Milan, el diario saudí «Okaz» informó que el Al-Ahli acordó renovar su contrato.

Según el rotativo, el técnico permanecerá en el club hasta 2030, lo que le permitiría cumplir siete años en el “Al-Raqi”.

Desde 2023 ha dirigido al Al-Ahli y lo ha llevado a ganar dos veces la Liga de Campeones de Asia de Élite —por primera vez en su historia— y la Supercopa saudí tras nueve años de sequía.