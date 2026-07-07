«De camino a la iglesia»... Un ataque armado contra una estrella de los Sundowns a plena luz del día

El defensa zimbabuense Devine Longa, del Mamelodi Sundowns, resultó ileso tras ser atacado a tiros el domingo en el barrio de Helbro, en el centro de Johannesburgo.

Según la BBC, el jugador de 31 años conducía por Hillbro cuando un hombre armado abrió fuego contra su coche. pero salió ileso.

Según el diario sudafricano «The Citizen», el jugador se dirigía a la iglesia con su hermano menor cuando fueron atacados; los agresores podrían haberlo confundido con un policía fuera de servicio, lo que evidencia el deterioro de la seguridad en algunos barrios de Johannesburgo.

La policía confirmó que aún no hay detenidos y que investiga el ataque, en un contexto de aumento de la criminalidad en las ciudades sudafricanas.

Aunque Sudáfrica tiene algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo, el ataque a un deportista conocido a plena luz del día, cuando iba a la iglesia, ha aumentado la preocupación por la seguridad de las figuras públicas.

El internacional zimbabuense, con 31 partidos con su selección, fichó por el Pretoria en 2021 y ha ganado tres ligas nacionales y, sobre todo, la Liga de Campeones de África este año, convirtiéndose en un pilar del equipo, uno de los más fuertes del continente.

El Mamelodi Sundowns aún no se ha pronunciado, y la afición aguarda un comunicado sobre las medidas de seguridad futuras.

La Federación de Fútbol de Zimbabue publicó en redes una foto del jugador orando y el breve mensaje: «Creemos en Dios», que refleja conmoción y gratitud por su supervivencia.