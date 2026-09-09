Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona, esta noche, en el arranque del camino de ambos equipos en la Liga de Campeones de Europa.

La alineación del Arsenal fue la siguiente:

David Raya, Ben White, Hincapié, Gabriel, Konsa, Mikel Merino, Saka, Declan Rice, Ødegaard, Eberechi y Gyökeres.









Por el otro lado, Massimiliano Allegri, entrenador del Nápoles, anunció la siguiente alineación:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafael Marín, Olivera, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Højlund, Politano y Alisson Santos.