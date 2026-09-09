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De Bruyne ante un viejo enemigo: la alineación oficial del Nápoles frente al Arsenal

SSC Napoli U19 vs Arsenal U19
SSC Napoli U19
Arsenal U19
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Italia
Inglaterra

Enfrentamiento esperado en suelo italiano

 Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona, esta noche, en el arranque del camino de ambos equipos en la Liga de Campeones de Europa.

La alineación del Arsenal fue la siguiente:

David Raya, Ben White, Hincapié, Gabriel, Konsa, Mikel Merino, Saka, Declan Rice, Ødegaard, Eberechi y Gyökeres.



Por el otro lado, Massimiliano Allegri, entrenador del Nápoles, anunció la siguiente alineación:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafael Marín, Olivera, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Højlund, Politano y Alisson Santos.

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