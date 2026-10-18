De Boer compara a Marcos Leonardo con un delantero que fracasó en el Ajax

Marcos Leonardo, fichado por 20 millones de euros, todavía tiene que adaptarse al Ajax. «Creo que aún no ha tenido demasiado impacto, ¿eh?», se lamenta el exojeador del Ajax Hans van der Zee este domingo en declaraciones a la NOS.

Ronald de Boer tampoco se muestra optimista cuando sale a relucir el delantero brasileño. «Creo que ha fallado cinco ocasiones clarísimas, y en todas solo tenía que empujar el balón. Llega un momento en que ya no se puede achacar a la mala suerte. Así que sí, estoy preocupado».

El exjugador del Ajax considera que un club puede esperar más de un fichaje de 20 millones de euros. «Y creo que el precio debe tenerse muy en cuenta en la valoración. Por 20 millones, se puede ser bastante exigente y esperar más de un jugador», señala De Boer sobre el fichaje de verano.

Van der Zee, que fue jefe de ojeadores del Ajax entre 2007 y 2024, vio jugar a Leonardo con frecuencia durante su etapa en el Santos. «Elaboré varios informes sobre él para el Ajax. No, desde luego no eran positivos. No me parece un delantero para el Ajax. Por 20 millones se pueden encontrar opciones mucho mejores en Brasil y Colombia».

El experimentado ojeador explica después por qué Leonardo no encaja en el club de Ámsterdam. «Tiene una velocidad normal, nada más. Es un delantero de área con poca estatura y fuerza física, y es flojo con el balón. No me parecía ni me parece que Marcos Leonardo sea un delantero de primer nivel, porque no sabe participar en el juego colectivo».

De Boer, sin embargo, no ve todo negativo en Leonardo. «Se desmarca bastante bien de su rival, sus movimientos son buenos y tengo la sensación de que puede rematar con bastante precisión con el interior del pie derecho, pero ¿le bastará con eso? Lo dudo».

El excentrocampista compara al brasileño con Ivan Gabrich. El delantero argentino llegó al Ajax en 1996 de la mano de Louis van Gaal entre grandes expectativas. Lo que siguió fue una etapa totalmente fallida en Países Bajos. «Puede que Marcos Leonardo no sea un Gabrich desde el primer momento, pero... ahora mismo sí es un Gabrich».