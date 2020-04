¿De Boca a Juventus? Hurtado, en el radar de la Vecchia Signora

El representante del atacante venezolano aseguró que el gigante de Europa preguntó por sus servicios.

En medio de la cuarentena obligatoria para contener la pandemia de coronavirus, el mundo Boca se sacudió con un rumor que llegaba desde : según el sitio Il Messagero, busca un delantero de área joven que tome la posta del experimentado Edin Dzeko. Y por una supuesta recomendación de Daniele De Rossi, que pasó por Boca en el segundo semestre del 2019 antes de anunciar de forma sorpresiva su retiro, uno de los principales apuntados sería Jan Hurtado.

Sin embargo, el representante del delantero venezolano desmintió esa información, pero lanzó una bomba mucho más ruidosa: Rodolfo Baque aseguró que la está interesada en llevarse al atacante ex-Gimnasia. "Si yo dijera los clubes que me han llamado por Hurtado...", arrancó el agente, en declaraciones a Radio La Red.

"De la Juventus hubo gente que vino a preguntar", afirmó Baque, y continuó: "Los dos números 9 que desde Europa buscan en son Gaich y Hurtado". "Lo que tiene Hurtado a mi entender es que la bonhomía del venezolano hizo que se hiciera muy amigo de De Rossi. El italiano vivía frente a la casa de Hurtado y lo llevaba todos los días a los entrenamientos. De la Roma no me llamaron y en Boca no me dijeron nada", agregó.

El venezolano, que no sumó minutos con la azul y oro bajo la dirección técnica de Miguel Russo, llama la atención en el Viejo Continente por su buen cabezazo, su presencia frente al arco y su velocidad con campo abierto o cerrado. Más allá de las declaraciones de su representante, todo hace pensar que, sea en Europa u otro destino, su futuro cercano no está en el Xeneize.