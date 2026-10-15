De Benzema a Vinicius: Mourinho desentierra la famosa historia del "gato" 16 años después

El portugués José Mourinho volvió a recurrir a sus metáforas relacionadas con los gatos, cerca de 16 años después de la célebre frase que lanzó sobre el francés Karim Benzema, apoyándose esta vez en un refrán portugués para criticar el momento elegido para anunciar la sanción al brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid.

Tras el partido de la Roma disputado la noche del miércoles, Mourinho evocó la expresión "el gato escondido con el rabo de fuera", en alusión a lo que consideró una actuación cuyas motivaciones resultan difíciles de ocultar, después de que Vinicius se enterara de su sanción de cuatro partidos en LaLiga tan solo dos horas antes del inicio del encuentro de la competición europea.

Mourinho y Benzema: la historia del "gato" que entró en la historia del fútbol

El origen de la historia, según un informe publicado por el diario "Marca", se remonta al 11 de noviembre de 2010, cuando Mourinho, que entonces dirigía al Real Madrid en su primera etapa, utilizó una curiosa comparación con los gatos para describir la situación de Benzema, que competía con el argentino Gonzalo Higuaín por el puesto de delantero titular en el equipo blanco.

El entrenador portugués dijo en aquel momento: "Si no tienes un perro para ir a cazar, y tienes un gato, vas con el gato, porque no puedes ir solo".

La frase llegó en el contexto de las declaraciones de Mourinho sobre cómo iba a afrontar la ausencia de Higuaín, que se alejó de los terrenos de juego por una hernia discal, y la apuesta por Benzema en el once titular durante el partido entre el Real Madrid y el Real Zaragoza.

La frase no pasó desapercibida, ya que se convirtió en una de las declaraciones más famosas asociadas a la trayectoria del técnico portugués, y también quedó grabada en la memoria de Benzema, que reconoció años después: "Por la historia del gato que lanzó Mourinho, perdí los nervios y le dije lo que tenía que decirle".

"El gato ya no está escondido": Mourinho ataca el momento de la sanción a Vinicius

Después de 5.816 días de su célebre declaración sobre Benzema, Mourinho volvió a sus metáforas relacionadas con los gatos, pero esta vez en un contexto completamente distinto, al criticar el momento elegido para anunciar la sanción de cuatro partidos a Vinicius Junior.

Mourinho dijo durante la conferencia de prensa posterior al partido de la Roma: "¿Me permites hacer una pregunta? ¿Es normal que un jugador sepa, dos horas antes del partido, que va a ser sancionado con cuatro partidos? No hace falta que me respondas. ¿Es esto normal? ¿No podían anunciar la decisión ahora o mañana por la mañana? ¿Tenía que anunciarse mientras íbamos de camino al estadio?".

Y añadió el entrenador portugués, recurriendo al refrán popular de su país: "En portugués decimos: el gato está escondido pero se le ve el rabo. Creo que el gato ya no está escondido ahora".

Mourinho continuó con su ataque: "El gato actúa con libertad, y hay cosas que ocurren sin vergüenza alguna. Actúa con libertad. Que eso suceda dos horas antes del partido, con un jugador que pertenece a un equipo español que ha aportado tres puntos en favor del prestigio del fútbol español, no me parece normal".

Y cerró sus declaraciones diciendo: "Pero he llegado a ver estas cosas como normales, porque el gato ya no está escondido. ¿Es esa la pregunta?".

¿Qué significa el refrán portugués que utilizó Mourinho?

El refrán portugués "Gato escondido com o rabo de fora", que significa literalmente "gato escondido con el rabo de fuera", se emplea para describir a alguien que intenta ocultar algo, ya sea un secreto o un mal comportamiento, pero lo hace de una manera tan torpe que lo que trata de esconder resulta evidente para los demás.

El refrán tiene un significado cercano a la expresión española "Se le ve el plumero", que se dice cuando se descubren las intenciones de alguien que trata de encubrirlas, o a la expresión "intentar tapar el sol con un dedo", en alusión al intento de ocultar una realidad evidente.

Al evocar este refrán, Mourinho dirigió una crítica mordaz al momento elegido para anunciar la sanción a Vinicius, considerando que lo ocurrido ya no es algo que se pueda ocultar, en un llamativo regreso a su célebre repertorio, que ya estuvo antes vinculado al nombre de Benzema hace cerca de 16 años.