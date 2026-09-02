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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

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De Arabia Saudí a Atenas: un movimiento inesperado frustra el traspaso de Bailly a la liga saudí

Fichajes
L. Bailey
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El extremo jamaicano estuvo cedido en el Al-Ittihad y el Al-Diriyah

La liga saudí Roshan fracasó en su intento de cerrar un nuevo fichaje procedente de la Premier League inglesa durante el actual mercado de fichajes de verano.

Informes de prensa habían revelado el deseo de los clubes Al Ittihad y Al Diriyah de contratar al jamaicano Leon Bailey, extremo del Aston Villa, durante el actual periodo de transferencias veraniego.

Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano reveló que el Olympiacos logró cerrar el fichaje de Bailey a su favor, tras irrumpir de forma sorpresiva durante las últimas horas.

Romano explicó, a través de su cuenta personal en la red social "X", que el club griego consiguió alcanzar un acuerdo verbal con su homólogo inglés para incorporar al extremo jamaicano con un contrato que se extenderá por las próximas 3 temporadas y que finalizará en 2029.

Bailey se dirige a la capital griega, Atenas, en las próximas horas, con el fin de someterse al reconocimiento médico y unirse oficialmente al Olympiacos.

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Bailey era una opción posible en el Al Ittihad para reemplazar al extremo francés Moussa Diaby, que completó su traspaso al club alemán Bayer Leverkusen ayer martes.

Tras el fracaso del Al Ittihad en hacerse con los servicios de Bailey, sus flechas apuntarán ahora hacia el japonés Ritsu Doan, extremo del Eintracht Frankfurt alemán, quien sigue siendo también una de sus opciones más destacadas en el mercado veraniego en curso.

Cabe recordar que la liga saudí logró incorporar a numerosos talentos de la Premier League inglesa durante el mercado veraniego en curso, como el neerlandés Crysencio Summerville, el inglés Ollie Watkins y el brasileño Gabriel Martinelli.

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