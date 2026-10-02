En un mundo donde el valor de un entrenador va más allá de los esquemas y la táctica, los números revelan otra cara de la competencia entre los grandes técnicos, después de que los salarios de los seleccionadores nacionales mostraran una llamativa disparidad, con el italiano Carlo Ancelotti encabezando la lista con una amplia diferencia respecto a sus perseguidores más cercanos.

El diario español "Mundo Deportivo" reveló, citando al alemán "Bild", los salarios de varios seleccionadores nacionales, donde Ancelotti se sitúa en lo más alto con un salario anual de 10 millones de euros con la selección de Brasil, convirtiéndose en el entrenador mejor pagado a nivel de selecciones.

El alemán Jürgen Klopp ocupa el segundo lugar, al percibir 7 millones de euros anuales de la Federación Alemana de Fútbol, con una diferencia de 3 millones de euros respecto a Ancelotti.

El argentino Mauricio Pochettino ocupa el tercer lugar con un salario de 6,8 millones de euros con la selección de Estados Unidos, seguido de Thomas Tuchel con 6 millones de euros anuales con la selección de Inglaterra.

El español Luis de la Fuente se situó en el quinto lugar con un salario de 5 millones de euros anuales con la selección de España, mientras que el portugués Jorge Jesus ocupó el sexto lugar con 4 millones de euros.









En el séptimo lugar aparece el francés Zinedine Zidane, que percibe 3,6 millones de euros anuales de la Federación Francesa, mientras que el español Xavi Hernández llega octavo con un salario de 3 millones de euros con la selección de los Países Bajos.

La lista de los diez primeros se completa con el argentino Lionel Scaloni y el austriaco Ralf Rangnick, en el noveno y décimo lugar respectivamente.

La lista revela una clara brecha económica entre los seleccionadores de las grandes selecciones, ya que Ancelotti encabeza en solitario los salarios con una diferencia de hasta 3 millones de euros respecto a Klopp, que ocupa el segundo lugar.