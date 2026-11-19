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El premio no fue el veredicto final. Cuando Firas Al-Buraikan perdió el galardón al Mejor Jugador de Asia, la respuesta del Al-Ahli saudí fue más rápida y contundente que cualquier coronación. Un solo mensaje incendió las redes sociales y convirtió la tristeza en orgullo: «Eres el primero a nuestros ojos, Firas».

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La directiva del Al-Ahli quiso enviar un mensaje de apoyo moral a su delantero Firas Al-Buraikan después de que no lograra ganar el premio al Mejor Jugador de Asia de 2026, un gesto que refleja el reconocimiento del club al notable nivel mostrado por el futbolista y a su decisiva aportación durante los últimos meses, pese a haberse quedado fuera de la carrera por el galardón continental.

El Al-Ahli publicó en su cuenta oficial de la plataforma X una imagen de su delantero internacional, acompañada de un mensaje cargado de cariño: «Su categoría es tan alta que el premio no ha llegado a su altura. El primero a nuestros ojos, Firas». Unas palabras con las que el club quiso subrayar el orgullo que siente por las cualidades del jugador y dejar claro que su lugar en el equipo no depende del resultado de los premios individuales.

Los mensajes de respaldo no se limitaron a la directiva. El defensa turco Merih Demiral, compañero de Al-Buraikan en el equipo, también quiso dejar clara su postura sobre el resultado y escribió en su cuenta de X: «El verdadero ganador para nosotros». Un mensaje de apoyo inequívoco al delantero saudí que refleja la unión que reina en el vestuario del Al-Ahli.

Al-Buraikan había entrado en la lista final de candidatos al premio asiático gracias a su capacidad goleadora y a su papel decisivo en el camino del Al-Ahli hacia el título de la Liga de Campeones de Asia, en cuya final marcó el gol de la victoria ante el Machida japonés, además de su aportación con la selección de Arabia Saudí.

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Finalmente, el galardón fue para el portero iraní Alireza Beiranvand, jugador del Tractor, que se impuso a Al-Buraikan y al capitán del Al-Hilal, Salem Al-Dawsari.

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Aunque el premio se le escapó al delantero del Al-Ahli, los mensajes que recibió tras conocerse el resultado reflejan el aprecio del que goza en su club, en un momento en el que el jugador sigue siendo uno de los nombres ofensivos más destacados del fútbol saudí y la afición del Al-Ahli espera que mantenga su protagonismo e influencia en los próximos compromisos.

Al-Buraikan atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Se ha convertido en una pieza fija en el once del Al-Ahli y en un goleador en el que el equipo confía en los partidos importantes, lo que le valió entrar con todo merecimiento en la lista de candidatos al galardón continental.

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La afición del Al-Ahli considera que lo que hizo Al-Buraikan la pasada temporada bastaba para llevarse el premio, sobre todo su gol decisivo en la final de la Liga de Campeones de Asia, que dio el título al Al-Ahli y escribió su nombre en la historia del club.

Sin embargo, el galardón acabó en manos de Beiranvand, lo que generó una gran polémica entre los aficionados saudíes, convencidos de que Al-Buraikan era quien más lo merecía.

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Aun así, el Al-Ahli no permitió que la tristeza se apoderara de su jugador y se apresuró a respaldarlo con un potente mensaje de ánimo, dejando claro que el club está con su delantero en cualquier circunstancia y que los premios individuales no son el único criterio para medir el valor de un futbolista.

Con su mensaje de apoyo, Demiral confirma que el vestuario del Al-Ahli vive un momento de gran cohesión y que los jugadores consideran a Al-Buraikan el verdadero ganador, al margen del resultado oficial.

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Ahora, Al-Buraikan tiene ante sí un nuevo reto: convertir este enorme respaldo en una motivación aún mayor sobre el terreno de juego, responder a todos los que dudaron de que mereciera el premio ofreciendo un rendimiento todavía más alto en los próximos partidos y llevar al Al-Ahli y a la selección de Arabia Saudí a conquistar más títulos.

Puede que el premio haya sido para otro, pero su lugar en el corazón de la afición del Al-Ahli no ha cambiado. Al contrario, ha crecido, después de demostrar que es un gran jugador por su carácter y su nivel antes incluso que por sus goles.