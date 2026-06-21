De Alemania a España... ¿Cuáles han sido las mayores derrotas de Arabia Saudí en el Mundial?

La derrota de Arabia Saudí ante España en el Mundial 2026 recuerda algunos de los peores resultados del equipo en sus participaciones desde 1994.

Su peor resultado fue la derrota por 0-8 ante Alemania en el debut del Mundial 2002, celebrado en Corea del Sur y Japón.

Fue una de las mayores goleadas de la historia del torneo, con un dominio alemán de principio a fin.

Dieciséis años después, en el partido inaugural del Mundial de 2018, Rusia le endosó un 5-0 que despertó duras críticas por el pobre rendimiento ante los anfitriones.

En el tercer puesto hay varios encuentros, entre ellos la derrota por 0-4 ante Ucrania en 2006, que llegó tras el empate inaugural con Túnez y eliminó casi todas las opciones de clasificación.

A esta lista se sumó la derrota por 4-0 ante España en el Mundial de 2026, encuentro en el que la Roja impuso su superioridad técnica y táctica, sobre todo en la primera media hora, cuando llegaron los tres primeros goles.

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Francia también venció 4-0 a Arabia Saudí en 1998, eliminándola en la fase de grupos sin victorias.

En cifras, la peor derrota fue contra Alemania (0-8) en 2002, seguida de Rusia (0-5) en 2018, Francia (0-4) en 1998, Ucrania (0-4) en 2006, y, por último, España (0-4) en 2026.

Pese a estas derrotas, la historia saudí incluye logros destacados, como el pase a octavos en 1994, y la histórica victoria sobre Argentina en 2022, logros que prueban la capacidad de levantarse tras los tropiezos más duros.